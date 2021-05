Superbike Estoril, Gli orari del 30/5 diretta su Sky Sport Collection

Due grandi sfide oggi con la Superbike all'Estoril: ore 12 la Superpole Race e alle 15 gara 2. Scott Redding-Ducati all'assalto di Jonathan Rea-Kawasaki

Doppio show Superbike all’Estoril, con punti pesantissimi in palio per la classifica Mondiale. Vincendo gara 1 (qui cronaca e arrivo) Scott Redding e la Ducati hanno accorciato le distanze (8 punti) sul capofila Jonathan Rea, pupillo Kawasaki. Alle 12 nella Superpole Race (10 giri) il Cannibale riparte dalla pole, con il ducatista a fianco. La corsa sprint mette in palio 12 punti e le prime tre file dello schieramento di gara 2, che partirà alle 15 italiane. C’è la concomitanza con la MotoGP al Mugello, ma gli orari sono sfalsati, quindi sarà possibile non perdersi un attimo di emozioni saltando da un tracciato all’alto con il telecomando. Su Corsedimoto highlights video e approfondimenti su entrambi gli eventi mondiali

Le dirette spostate su Sky Sport Collection

Le dirette Superbike questo week end sono spostate su Sky Sport Collection, canale 205 del bouquet SKY. TV8, sempre per la concomitanza con il Mugello, proporrà le due sfide lunghe dell’Estoril solo in differita. Qui sotto tutti gli orari del week end, su entrambe le reti.

Gli orari di domenica 30 maggio 2021

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Collection, 16:00 differita TV8)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection, 17:00 differita TV8)