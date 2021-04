MotoGP GP Doha: Gli orari del 3/04, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Chi saranno gli autori delle pole position del GP di Doha? Un sabato di qualifiche da non perdere, in diretta su Sky Sport, DAZN e TV8.

Archiviato il venerdì di prove libere, ecco che entriamo nel sabato di qualifiche. Jack Miller arriva al comando della classifica MotoGP, il rookie Raúl Fernández brilla in Moto2, Darryn Binder svetta in Moto3. Ma chi si assicurerà la prima casella in griglia per le gare di domenica? Non perdete le qualifiche del Gran Premio motociclistico di Doha: la diretta integrale sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. A differenza dello scorso weekend, anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) sarà possibile vederle sempre in diretta, seguite domenica dalle gare delle tre categorie.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Sabato 3 aprile

12.25: Diretta Moto3 Prove Libere 3

13.20: Diretta Moto2 Prove Libere 3

14.15: Diretta MotoGP Prove Libere 3

16.30: Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

17.25: Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.20: Diretta MotoGP Prove Libere 4

19.00: Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 4 aprile

13.40: Diretta Moto3 Warm Up

14.10: Diretta Moto2 Warm Up

14.40: Diretta MotoGP Warm Up

16.00: Diretta Moto3 Gara

17.20: Diretta Moto2 Gara

19.00: Diretta MotoGP Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Come avvenuto per gli anni precedenti, TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo MotoGP. Dopo la differita del primo GP 2021, la ‘replica’ a Losail sarà trasmessa in diretta: ecco gli orari di qualifiche e gare.

Sabato 3 aprile

16.30 Diretta Moto3 Qualifiche

17.25 Diretta Moto2 Qualifiche

18.20 Diretta MotoGP Prove Libere 4

19.00 Diretta MotoGP Qualifiche

Domenica 4 aprile

16.00 Diretta Moto3 Gara

17.20 Diretta Moto2 Gara

19.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com