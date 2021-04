Raúl Fernández chiude al comando. Il rookie di Red Bull KTM Ajo è il migliore delle FP2, seguono Fabio Di Giannantonio e Remy Gardner.

Seconda sessione di libere Moto2 del venerdì con un esordiente al comando. Raúl Fernández infatti scala la classifica proprio sul finale, stampando il miglior tempo di giornata (unico sotto 1:59) davanti a Fabio Di Giannantonio ed a Remy Gardner. Buon turno per i rookie: oltre al pilota KTM Ajo, anche Ai Ogura, Celestino Vietti e Cameron Beaubier accedono direttamente alla Q2.

Italiani alla riscossa fin dalle fasi iniziali di questa sessione. Il rookie Vietti apre le danze, in seguito si portano davanti i protagonisti delle prime libere, Di Giannantonio e Bezzecchi. Ma registriamo anche un incidente per Bulega, caduto alla curva 5. Si inseriscono in seguito anche Gardner e Roberts nelle zone alte, si fa vedere meno invece il vincitore di domenica scorsa Lowes, qualche posizione più indietro.

Una situazione che dura per la maggior parte del turno, finché non abbiamo la zampata del rookie. Parliamo di Raúl Fernández, che nei minuti finali scala la classifica portandosi davanti a tutti. Nessuno riuscirà a scalzarlo, è suo il best lap di giornata che gli permette di accedere al secondo turno di qualifiche (difficilmente si migliorerà in FP3…). Seguono Di Giannantonio e Gardner, cancellato l’ultimo giro utile a Lowes per un’uscita di pista.

La classifica FP2/combinata

Foto: Red Bull KTM Ajo