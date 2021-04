Emergenza COVID-19: posticipata (ancora) la 24 Heures Motos Le Mans

La 24 Heures Motos Le Mans del FIM EWC non si disputerà il 17-18 aprile prossimi: eventuale nuova data a giugno, decisione da qui a 10 giorni.

La 44^ edizione della 24 Heures Motos Le Mans non si farà. Almeno, non nell’originario weekend di gara previsto per il 17-18 aprile prossimi. In seguito al netto peggioramento dell’emergenza COVID-19 in Francia, la maratona Endurance della Sarthe è stata posticipata a data da destinarsi, presumibilmente al prossimo mese di giugno.

EVENTO POSTICIPATO

Di fatto si ripete la medesima situazione dello scorso anno, con la 24 Heures Motos posticipata da aprile a settembre. In questa circostanza l’annuncio è arrivato proprio all’ultimo momento utile. Nei giorni scorsi Emmanuel Macron ha comunicato la “zona rossa” in tutta la Francia per le prossime settimane, con una serie di eventi sportivi cancellati. Dalla Parigi-Roubaix (11 aprile) alla Fun Races di Le Mans (4 aprile), fino all’inevitabile decisione per la 24 ore motociclistica.

SI RECUPERA A GIUGNO?

Entro il 12 aprile prossimi, Eurosport Events (promoter del FIM EWC) e l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) comunicheranno l’eventuale nuova data della 24 Heures Motos Le Mans 2021. Presumibilmente fissata per il prossimo mese di giugno, idealmente nell’originario weekend dedicato all’analoga 24 ore auto (12-13 giugno), già posticipata ad agosto. Pandemia permettendo: tra 10 giorni verrà presa una decisione definitiva in tal senso…