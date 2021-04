MotoGP, Marc Marquez sbarca a Doha: 12 aprile data clou

Marc Marquez è sbarcato in Qatar per la seconda dose di vaccino. Il 12 aprile la visita medica decisiva a Madrid per decidere il suo ritorno in MotoGP.

Il pluricampione MotoGP Marc Marquez è arrivato a Doha dove seguirà una quarantena speciale di 24 ore. Tampone negativo prima di imbarcarsi dalla Spagna, nuovo tampone all’arrivo presso l’Aeroporto Internazionale di Hamad. Ora è in attesa dell’esito negativo per accedere al paddock di Losail dove gli verrà somministrata la seconda dose del vaccino anti Covid-19.

Tra domenica e lunedì rientrerà a Cervera per proseguire con riabilitazione e allenamenti. In attesa della visita decisiva a Madrid del 12 aprile. Sarà allora che i medici decideranno se dare l’ok per il Gran Premio di Portimao. Oppure se Marc Marquez dovrà attendere ancora qualche settimana prima di tornare in sella alla Honda RC213V. Il medico non vuole sentire parlare di calendario MotoGP, vuole seguire il protocollo sanitario. E, secondo le notizie che trapelano nel paddock, non sarebbero stati molto contenti dei giri in pista in Catalunya e Portogallo.

Nessuna pressione da parte dei vertici HRC, a cominciare da Alberto Puig. Dopo l’opaca stagione 2020 hanno metabolizzato il fatto di procedere con cautela. Un’ulteriore caduta in una fase di ripresa ancora delicata per l’omero di Marc Marquez potrebbe costare molto cara. Si sta preparando con la corsa e la mountain bike, dettando ritmi impressionanti anche per gli atleti più preparati. Ma saprà essere quello di un anno fa non appena ritornerà sulle piste della MotoGP? Mai nessun pilota è ritornato a distanza di nove mesi dall’infortunio, tra l’altro dopo tre interventi all’omero del braccio destro. Ma l’otto volte campione del mondo si dice pronto a stupire ancora una volta.