MotoGP, Gino Borsoi carica Zarco: “Possiamo aiutarlo a vincere”

Pramac Racing gioca ancora in attacco e sarà l’unico team satellite Ducati ad adottare moto ufficiali. Dopo la partenza di Francesco Guidotti alla vigilia della stagione MotoGP 2022, ci ha pensato Fonsi Nieto a coprire una parte delle sue mansioni. Il vuoto adesso è perfettamente colmato con l’arrivo del nuovo team manager Gino Borsoi, in questi giorni presente al test della MotoE a Jerez.

L’ultimo test preseason a Portimao

Il 48enne manager italiano porta con sé una lunga esperienza di 17 anni con il Team Aspar. L’obiettivo è raccogliere il maggior numero di vittorie possibile, con Jorge Martin che ha dimostrato di avere carattere e velocità soprattutto sul giro secco, e il veterano Johann Zarco che dovrà giocarsi il tutto per tutto centrando la sua prima vittoria in MotoGP. Nel weekend andrà in scena l’ultimo test preseason a Portimao, due giorni utili per pianificare gli ultimi dettagli della Desmosedici GP23 prima del Mondiale. Il nuovo prototipo MotoGP non è molto differente dalla versione precedente, ma ha fatto degli aggiornamenti che necessitano di chilometri prima di essere perfettamente collaudate. “Credo che dopo i due giorni a Portimao saremo pronti per la prima gara“.

Zarco cerca la prima vittoria in MotoGP

L’obiettivo è iniziare la stagione nel miglior modo possibile. Pramac ha due frecce molto veloci per il suo arco, c’è da gestire al meglio anche la vicenda Jorge Martin, che rischia di essere ammaliato dalle sirene Yamaha qualora Franco Morbidelli non rinnovasse il contratto in scadenza. Poi c’è Zarco che, dopo i vari cambiamenti invernali nel suo staff, sarà più sotto pressione per la ricerca di risultati. “Ha lavorato molto quest’inverno, non solo fisicamente, abbiamo anche parlato molto. Ho capito alcune cose su di lui, devo iniziare a conoscere un po’ meglio i piloti“, ha dichiarato Gino Borsoi a Speedweek.com. Jorge Martin è un pilota che ha già conosciuto ai tempi della Moto2, Johann Zarco “era nuovo per me, ma quest’inverno abbiamo lavorato e parlato molto. Fa una buona impressione, vuole lavorare“.

L’ottimismo di Gino Borsoi

Il capotecnico Marco Rigamonti è passato al servizio di Enea Bastianini nel team Ducati factory. In questa stagione MotoGP il pilota di Cannes ritroverà il suo capotecnico della Moto2, Massimo Branchini. Un cambio di rosa che potrebbe dare più fiducia a Zarco. “Ci stiamo provando, non c’è garanzia, ma devi essere sempre positivo e trovare un modo per migliorare. Lui l’ha fatto, noi l’abbiamo fatto. Anche la rosa è stata un po’ ricostruita per dargli un po’ più di coraggio e fiducia nel gruppo“, ha concluso il nuovo team manager Borsoi. “È un nuovo campionato, credo che questo ambiente possa aiutarlo a vincere“.

Foto: MotoGP.com