MotoGP, Enea Bastianini in dubbio: martedì visita medica decisiva

Non è ancora chiaro se Enea Bastianini possa prendere parte al Gran Premio di Austin nel prossimo weekend di MotoGP. Il pilota romagnolo della Ducati è rimasto coinvolto in un incidente nella prima Sprint Race a Portimao, dopo un contatto con Luca Marini. Dopo le prime due gare resta a zero punti in classifica e la sua presenza in Texas resta ancora in dubbio.

Enea Bastianini domani a Forlì

Non è certo l’inizio di stagione che la ‘Bestia’ si aspettava dopo il salto nel team Ducati factory. Ha rimediato la frattura alla scapola destra, anche se fortunatamente l’operazione non era necessaria. Il braccio destro necessitava di restare stabilizzato con una fionda, quindi ha dovuto interrompere la preparazione atletica per diversi giorni. Il 25enne ha intenzione di ritornare in pista per il GP di Austin, ma servirà il via libera dei medici e poi valuterà le sensazioni in sella alla sua Desmosedici. Non ha nessuna intenzione di prendere rischi e se necessario potrebbe rinviare il rientro in occasione della tappa di Jerez.

In questo caso Ducati dovrà schierare il suo collaudatore Michele Pirro come sostituto. Martedì ci sarà un altro esame dai suoi medici a Forlì, dopo di che verrà presa una decisione. L’intenzione è ritornare quanto prima senza troppi rischi per un campionato ancora lungo e dove c’è ancora tutto il tempo per recuperare punti in classifica. Il suo compagno di squadra Francesco Bagnaia ha 41 punti dopo due weekend di gara ed è secondo nel Mondiale alle spalle di Marco Bezzecchi a quota 50 punti. Il layout di Austin potrebbe rivelarsi favorevole a Enea Bastianini: sul Circuito delle Americhe vanta già una vittoria nel 2022 con il team Gresini Racing.

Il team RNF ha confermato oggi che Miguel Oliveira si recherà negli Stati Uniti dopo l’infortunio in Portogallo. Non ci sono ancora informazioni dal team ufficiale Honda in merito ai ritorni di Marc Marquez e Joan Mir. Se per il maiorchino il ritorno sembra certo, non può dirsi altrettanto per l’otto volte iridato che ha subito un intervento al pollice della mano destra all’indomani del GP di Portimao.

Foto: MotoGP.com