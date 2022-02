MotoGP, Dall’Igna aiuterà Bastianini: prime schermaglie con Martìn

Enea Bastianini impressiona Ducati dopo il primo test MotoGP a Sepang. La sfida per il team factory s'infiamma. Jorge Martin: "Sembra ossessionato".

La ‘Bestia’ della Malesia impressiona nel primo test MotoGP. Nessuno mai era sceso fino a 1’58″131 sul circuito di Sepang, ci riesce Enea Bastianini nel day-2 con una Ducati dello scorso anno. Non certo una moto qualsiasi, ma le sue prestazioni lasciano un punto interrogativo nell’evoluzione della nuova Desmosedici GP22. Il tutto in attesa di ritornare in azione fra pochi giorni al Mandalika Circuit.

La ‘Bestia’ impressiona Dall’Igna

Chiusa la prima stagione MotoGP con i due podi di Misano Adriatico, ha iniziato il secondo anno sotto una buona stella. Peccato che il record ufficiale della pista resta nelle mani di Fabio Quartararo. Si prendono in considerazione solo i tempi stabiliti nei week-end di gara. Ma nessuno resta indifferente al tempo dell’alfiere Gresini Racing. 26 millesimi meglio di quanto ottenuto pochi minuti prima da Aleix Espargarò con l’Aprilia RS-GP. E’ solo l’inizio per farsi strada nel futuro: nel breve termine chiede aggiornamenti ufficiali per la sua GP21.

Il primo obiettivo è migliorare nelle qualifiche, dove l’anno scorso ha sofferto. Una fase imprescindibile per puntare alla vittoria in MotoGP. E sono le vittorie a lasciare il segno nei vertici dei team factory. “Il suo problema erano qualifica e primi giri – osserva Gigi Dall’Igna -. Ma da quanto visto nei test di Jerez e qui, nel giro secco ha fatto grossi passi avanti. In questi due giorni mi ha impressionato molto“. Il direttore generale di Ducati Corse è pronto a dare sostegno tecnico a Bastianini. “Per me la top 5 è un obiettivo alla sua portata e noi aiutiamo tutti i piloti Ducati che vanno forte“.

Inizia la sfida interna a Ducati

Da regolamento non potrà avere sviluppi sul motore, che verrà congelato alla vigilia del primo GP a Losail. Ma dal punto di vista aerodinamico e ciclistico potrebbero presto arrivare nuovi sviluppo. Ad esempio il nuovo scarico adottato dai cinque piloti con moto ufficiale. L’altro obiettivo a medio termine è puntare alla sella di Jack Miller. Il suo crono mette pressione sia all’australiano che a Jorge Martin, contendente per quell’angolo di box al fianco di Pecco Bagnaia (che rinnoverà a breve).

Il madrileno del team Pramac Racing alza subito la temperatura di ebollizione… “Mi sono accorto che Enea, sin dalla presentazione della squadra, dice che io sono il suo bersaglio. Sembra che sia un po’ ossessionato dall’argomento. Conosco il mio potenziale, so cosa ho fatto l’anno scorso e so cosa posso fare, non ho problemi… È una questione che non mi riguarda. Ovviamente Enea va forte, ha una moto che funziona dall’inizio e lo sappiamo già, questo non cambierà. È chiaro che ci sarà quella pressione, la pressione che avrà Jack Miller, la pressione che avrà Enea – conclude Jorge Martin -. Spero che il rapporto rimanga lo stesso“.

