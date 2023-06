MotoGP, Bezzecchi deluso e incredulo: “Ho dovuto sopravvivere”

Tutti si aspettavano un Marco Bezzecchi grande protagonista nella gara MotoGP al Mugello, ma domenica al traguardo è arrivato solo in ottava posizione. Dopo una sprint conclusa secondo dietro a Pecco Bagnaia, non è riuscito a ripetersi nella gara principale. Ora in classifica il distacco rispetto al suo amico-rivale è salito a 21 punti.

MotoGP Mugello, il rammarico di Bezzecchi

Bezzecchi era decisamente amareggiato al termine della corsa, non si aspettava di finire ottavo e senza mostrare il livello di competitività che immaginava: “Non so cosa sia successo. Alla terza curva ho capito che avrei fatto fatica tutta la gara, perché sono entrato dentro e ho preso una grande chiusa davanti. Strano, non avevo confidenza. Ho perso sempre più fiducia con il passare dei giri. Non riuscivo a frenare bene, non riuscito a fare praticamente niente“.

Il pilota del team Mooney VR46 non sa capacitarsi di quanto gli è successo, non aveva le solite sensazioni in sella alla sua Ducati Desmosedici GP22: “Andavo davvero piano, strano. Sabato andavo molto forte e e anche nel warmup, mi aspettavo di fare un po’ di più. Ho dovuto sopravvivere. Qualcosa ho portato a casa lo stesso, ma non era quello che volevamo“.

Che problema ha avuto la sua Ducati?

A Bezzecchi è stato domandato se ci sia stato un problema di pressione delle gomme, però ha smentito tale ipotesi: “Abbiamo controllato le pressioni, erano a posto. La temperatura era un po’ più alta di sabato, però niente fuori dal normale. Veramente strano. Entravo piano in curve e ho scaldato un po’ la gomma dietro, però il problema è stato soprattutto all’anteriore, non avevo fiducia. Ho preso un sacco di rischi, non riuscivo a stare dietro a nessuno. Non ho fatto un sorpasso, è stata una gara difficile. Sono veramente deluso, mi dispiace perché avevamo fatto un bel lavoro. Comunque c’è il Sachsenring vicino adesso“.

Il team Mooney VR46 dovrà capire cosa sia successo alla Ducati di Marco. Luca Marini è arrivato quarto a un passo dal podio, quindi il potenziale era altissimo. Fatte le dovute verifiche, bisognerà poi concentrarsi sull’appuntamento del prossimo weekend in Germania. Al Sachsenring il pilota riminese cercherà di riscattarsi.

Foto: Mooney VR46 Racing Team