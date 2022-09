MotoGP, Bastianini chiarisce i piani: le cifre degli extra-bonus Ducati

Enea Bastianini non ha nessuna intenzione di tirare il freno in questo fine settimana di MotoGP al Buriram. Il pilota del team Gresini Racing continua ad essere la variabile impazzita di Casa Ducati, difficile fermare un baby campione in piena fase crescente, che non guarda in faccia a nessuno quando è in pista. Dopo il podio di Misano, la vittoria di Aragon e la P9 a Motegi va a caccia di altri punti iridati, senza troppa pressione, perché i conti si faranno alla fine. Quasi sicuramente a Valencia, visto che in ballo non c’è solo il titolo iridato, ma anche alcuni extra-bonus…

Bonus economici per Bastianini

Mentre Ducati factory e Pecco Bagnaia lottano per il Mondiale MotoGP, Enea Bastianini va alla ricerca di bonus non di poco conto. Secondo indiscrezioni provenienti dallo spagnolo ‘AS’ il 24enne romagnolo intascherebbe mezzo milione di euro in caso di terza posizione in classifica finale, fino a un milione in caso di secondo posto, grazie ai bonus Ducati e dei suoi sponsor. Un elemento non trascurabile quando ci si chiede perché Enea non sia disposto a fare sconti al futuro compagno di box. Ed è un parametro da tenere in considerazione quando si parla di possibili ordini di squadra da parte del marchio emiliano. Inoltre i risultati di Bastianini sono fondamentali per il team Gresini, cliente che noleggia la sua Desmosedici e che deve mettere a sua volta conto ai suoi partner commerciali. Infine Enea non è come Marco Bezzecchi, un compagno di vita e allenamenti nella VR46 Academy…

Il prossimo weekend di MotoGP

In conferenza stampa il pilota assistito da Carlo Pernat non ha dubbi sulle intenzioni qui al Buriram. “L’obiettivo è ridurre i 49 punti sul primo, per fare una bella gara. Non sarà facile ma possiamo lottare per le posizioni che contano. Il terzo posto non è lontano e siamo fiduciosi“. Anche in questo fine settimana bisognerà fare i conti con la pioggia e la sfida con Pecco Bagnaia andrà presa con i guanti, perché un eventuale errore potrebbe essere catastrofico. “Spero che sia una pista buona e con bel tempo, perché in questo momento piove molto, sarà determinante per l’esito del weekend. L’alternanza di pioggia e sole potrebbe giocare a nostro sfavore contro di noi. Stiamo lavorando bene, in Giappone non abbiamo ottenuto il risultato che ci aspettavamo, ma partendo da dietro non è stato facile recuperare. Ci siamo salvati in una gara difficile“.