MotoGP, Enea Bastianini non fa sconti: bonus contratti per il 3° posto

In casa Ducati non sono per niente felici della tripla sfida ravvicinata tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini che abbiamo ammirato, con un certo entusiasmo, a Misano, Aragon e Motegi. Nel primo caso il pilota torinese ha avuto la meglio, nel secondo il ‘Bestia’ ha beffato il connazionale all’ultimo giro. In Giappone l’alfiere del team factory è caduto per un errore di valutazione mentre tentava di sorpassare Fabio Quartararo. Nelle retrovie dell’ultimo round MotoGP i due futuri compagni di box si sono incrociati sul fondale della top-10, fino al sorpasso di Bagnaia nel finale, potendo sfruttare la selezione della gomma hard al posteriore. Peccato sia finito rovinosamente a terra alla curva 3…

Non ci sono ordini di scuderia per adesso, non possono esserci fino a quando Enea Bastianini non sarà tagliato matematicamente fuori dalla corsa al titolo MotoGP. Al Twin Ring ancora una volta non ha fatto nessuno sconto a Pecco, lasciandosi superare solo quando la sua gomma soft davvero non poteva fare nulla di più. “Ero abbastanza contento della mia scelta, ad inizio gara riuscivo ad andare forte ma non ad effettuare molti sorpassi – racconta il pilota del team Gresini Racing -. La pressione della gomma anteriore è salita, quindi i punti forti dell’ingresso curva e della staccata sono venuti meno. E’ stato difficile, ho passato Pecco Bagnaia, ma non avevo più il potenziale della soft nuova e non ho fatto nulla di speciale“.

Bastianini e Bagnaia a distanza ravvicinata

Durante la gara il team manager Davide Tardozzi è stato visto avvicinarsi al box per parlare con il suo corrispettivo della squadra satellite Michele Masini. Non sappiamo cosa esattamente si siano detti, ma le manovre di Bastianini su Bagnaia non hanno certo fatto piacere ai vertici di Borgo Panigale. Adesso sono 18 i punti che separano Pecco dal leader del Mondiale, lo scivolone all’ultimo giro di Motegi ha dato un duro colpo al morale della Ducati e del suo pilota di punta. Ma non c’è tempo per rimuginare sull’ultimo weekend di gara, perché bisogna guardare al prossimo. Ed Enea Bastianini non ha intenzione di alzare bandiera bianca, nonostante il suo gap dalla vetta sia di 49 lunghezze.

Durante la domenica nipponica il 24enne romagnolo ha avuto modo di girare alle spalle di Bagnaia e Quartararo, due rivali diretti per il titolo MotoGP, ma anche due vecchie conoscenze che ha monitorato a fondo in passato. “Pecco stacca sempre molto forte, credo sia decisivo sul finale, mentre Fabio fa molta percorrenza, porta dentro tanta velocità, nel guidato è molto efficace – ha sottolineato Enea Bastianini nel post gara di Motegi -. Riesco a sfruttare sempre abbastanza bene l’ingresso curva con gomme usate, stavolta mi è risultato difficile, vedremo prossimamente“.

Obiettivi per la stagione MotoGP 2022

Nel mirino del pilota assistito da Carlo Pernat non c’è solo il Mondiale, obiettivo ormai improbabile per questa stagione, ma anche il terzo posto finale in classifica. Attualmente sul gradino più basso del podio iridato c’è Aleix Espargarò che dista 24 punti. Un gap recuperabile per Enea Bastianini quanto ambizioso, visto che con tale piazzamento incasserebbe i bonus monetari presenti nei contratti con Ducati, con Alpinestars, con Kyt e con altri sponsor. “Questo [obiettivo] ha un valore economico e qui siamo professionisti – spiega il manager ligure ad ‘AS’ -. È importante venire a divertirsi, ma i soldi sono soldi“. Su eventuali ordini dall’alto risponde carte alla mano. “La Ducati può dire cosa gli piace che si faccia, noi quest’anno corriamo con il contratto Ducati, ma nel team Gresini, che paga le moto“.

