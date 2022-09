LIVE MotoGP Motegi 2022: diretta Gara in tempo reale

-16 giri: Miller ha un gap di 1,3″ sul collega di marca Martin, Binder distaccato ad oltre 4″. 7° Luca Marini che si mette negli scarichi di Maverick Vinales, Bastianini sorpassa Bagnaia e ottiene la decima piazza.

-18 giri: Continua la sfida tra Bastianini e Bagnaia per la decima posizione. Jack Miller al comando davanti a Jorge Martin e Miguel Oliveira. Su questa pista bisogna stare molto attenti al consumo di carburante, quindi non è da escludere che qualcuno stia usando un’apposita mappatura per spingere poi nel finale.

-20 giri: Marini sorpassa Quartararo, grande confronto tra Bagnaia e Bastianini per entrare in top-10. Ai box Ducati si guardano gli schermi con una certa apprensione… Per Aleix Espargarò un problema di natura elettronica nel giro di riscaldamento: un evento davvero sfortunato che complica la sua rincorsa al titolo MotoGP.

-21 giri: Un occhio alla top-10: Martin, Miller, Binder, Oliveira, Marc Marquez, Vinales, Zarco, Quartararo, Marini, Pol Espargarò.

-23 giri: Doppio sorpasso di Miller che si mette in terza posizione. Quartararo 8°, Bastianini 13°, purtroppo ultimo Aleix Espargarò.

-24 giri: Martin passa al comando davanti a Binder, Marquez, Oliveira, Miller, Vinales, Zarco. 11°Pecco Bagnaia, Aleix Espargarò ha dovuto cambiare la moto.

Il pre-Gara di Motegi

08:00 – Grosso problema per Aleix Espargarò che deve rientrare ai box…

07:59 – Si gira per il giro di ricognizione, 24 i giri da completare prima della bandiera a scacchi. Ricordiamo che già da domani i piloti viaggeranno in direzione della Thailandia per il prossimo G che si terrà nel prossimo weekend.

07:57 – Brad Binder per la prima volta in prima fila. Il sudafricano si riscopre punta di diamante della KTM: “In MotoGP è importante essere il più in alto possibile in griglia. Perché questo rende il mio compito nei primi giri di gara molto più facile. Ma sarà strano e ci vorrà un po’ per abituarmi senza quattro o cinque file davanti a me come al solito. Ma non vedo l’ora“.

07:52 – Honda va alla ricerca del suo secondo podio stagionale dopo quello di Pol Espargarò a Losail. Il team manager Alberto Puig: “Siamo consapevoli che la nostra moto non è competitiva come vorremmo. Ma siamo anche consapevoli che il nostro obbligo come marchio è di essere di nuovo davanti e dare ai nostri piloti una moto competitiva per essere sempre davanti… Siamo molto felici per Marc Marquez, solo lui sa cosa ha sofferto“.

07:49 – Ci sono voluti più di 1.000 giorni a Marc Marquez per riacciuffare la pole in MotoGP. “Piccoli risultati come questo sono ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento per ritrovare la motivazione“. Sulle condizioni del braccio destro dopo il quarto intervento: “Ho di nuovo una vita normale fuori dalla pista. Non ho più dolori costanti, quindi il recente intervento chirurgico è già un successo“.

07:45 – Pecco Bagnaia sa di dover puntare molto sulla partenza: “Bisogna attaccare perché partiamo indietro, difficile prevedere il consumo della gomma perché nessuno l’ha portata a fine vita“.

07:43 – Nel warm-up del mattino Jorge Martin ha segnato il best lap in 1’45″0 davanti a Fabio Quartararo e Jack Miller. 4° Pecco Bagnaia, seguito da Maverick Vinales, Enea Bastianini e Marc Marquez. Hanno completato la top-10 Aleix Espargarò, Johann Zarco e Miguel Oliveira.

07:39 – Bagnaia non era per niente soddisfatto dopo le qualifiche MotoGP di ieri: “Questo risultato non è al momento accettabile con due secondi di gap e 12° posto. E voglio sapere perché, di solito sono competitivo sul bagnato“.

07:35 – Tutti gireranno con la hard davanti, la media al posteriore, anche se qualcuno potrebbe azzardare la mescola più morbida. Le temperature dell’aria si aggirano sui 22°C, mentre quelle dell’asfalto raggiungono quasi i 40°C.

Riepilogo qualifiche MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP ha messo radici in Oriente per il mini tour de force previsto tra Motegi, Buriram, Phillip Island e Malesia, prima dell’ultimo valzer a Valencia. In Giappone ci si gioca una fetta di stagione, con Pecco Bagnaia che si è avvicinato alla testa della classifica fino ad arrivare a -10 da Fabio Quartararo. Il piemontese della Ducati ha però accusato qualche grattacapo sul bagnato e nelle Qualifiche non è andato oltre il 12° posto, una posizione di partenza che sicuramente condizionerà il suo risultato finale. Sull’asciutto ha dimostrato di sapersi subito adattare al circuito di Motegi e il bel tempo domenicale è sicuramente una carta a sua favore.

Dopo tredici gare senza nessuna Honda sul podio, Marc Marquez ritorna in pole position. Erano tre anni che l’otto volte iridato non conquistava il primato in qualifica, l’ultima volta risaliva al 2019 proprio al Twin Ring di Motegi. Sarà difficile sostenere 24 giri di gara senza pioggia, i pronostici non lo danno per favorito, ma il 29enne pilota HRC non smette mai di stupire e non è possibile escludere nulla sul suo conto. A condividere con lui la prima fila ci saranno la Ducati di Johann Zarco e la KTM di Brad Binder, in seconda fila le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò intervallate dalla GP22 di Jorge Martin.

Fabio Quartararo, leader del Mondiale MotoGP con 211 punti scatterà dalla nona casella in griglia, non sarà facile far risalire la sua Yamaha M1 fino alla zona podio, ma dipenderà tutto dagli eventi in gara. Occhi puntati anche su Luca Marini che ha chiuso con un ottimo decimo posto le qualifiche del sabato sul bagnato, con le gomme slick potrebbe rendersi autore di una gara, rincorrendo il primo podio in classe regina. Enea Bastianini 15° è chiamato ad una rimonta molto difficile dopo una caduta nel Q1, la partenza sarà decisiva per tenere accese le speranze iridate.