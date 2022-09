MotoGP, Valentino Rossi: giochi di squadra per Pecco Bagnaia

La VR46 Academy di Valentino Rossi si stringe intorno a Pecco Bagnaia, in corsa per il suo primo titolo MotoGP. Dopo avere accarezzato il sogno nella stagione 2021 il piemontese della Ducati ci sta riprovando e stavolta il gap dalla vetta è assai più ridotto, nonostante il quinto “zero” incassato domenica scorsa a Motegi. Un errore imperdonabile dal punto di vista mentale, ma non c’è tempo di mordersi le mani. Al Chang International Circuit non si può più sbagliare: Ducati non ha intenzione di impartire ordini di scuderia, ma qualcuno sta già riflettendo in ottica squadra.

Gli allievi di Valentino Rossi fanno squadra

Nei giri finali del GP del Giappone Marco Bezzecchi si è ritrovato alle sue spalle. In un allenamento di routine al Ranch di Tavullia o sulle piste limitrofe alla roccaforte di Valentino Rossi, il ‘Bez’ non ci avrebbe pensato due volte a tentare un sorpasso. Ma al Twin Ring ha preferito non azzardare, sarebbe imperdonabile ostacolare l’amico e collega di marca Pecco Bagnaia in corsa per il Mondiale. “Quando ero dietro a Pecco non volevo rischiare un disastro… Pecco è il mio grande amico, anche se il mio ritmo sarebbe stato migliore ho preferito non attaccarlo. È stata una mia decisione – ha chiarito il pilota del team Mooney VR46 -, Gigi (Dall’Igna, ndr) non mi ha detto niente prima della gara“. Da Borgo Panigale non arriva nessun ordine di scuderia, ma il gruppo formato da Valentino Rossi dimostra di essere unito e compatto, pronti a dare una mano senza che nessuno debba chiederlo.

L’Academy di Valentino Rossi attende il suo terzo titolo mondiale dopo quelli di Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia in Moto2. “Sta lottando per qualcosa di veramente importante, da amico spero che ce la faccia, se lo merita tantissimo – ha aggiunto Bezzecchi -. La gara del Giappone non ci voleva, ci aveva abituato forse troppo bene, purtroppo in quella condizione ci stava provarci. Adesso ha più punti da recuperare, ma rincorrere gli viene molto bene. Pecco deve stare tranquillo e fare il massimo“.

Bezzecchi in Thailandia

Sarà la prima volta di Marco Bezzecchi in Thailandia con una MotoGP, il titolo di “rookie of the year” è quasi al sicuro, sta dimostrando un’evoluzione personale di un certo spessore. Mercoledì pomeriggio era ai box VR46 nel paddock del Buriram, al fianco della squadra al lavoro sulla sua Ducati Desmosedici GP21. “E’ una pista che mi è sempre piaciuta, peccato che non venivamo da tre anni, penso che con la MotoGP sia tosta perché ci sono molte staccate difficili. Speriamo che il tempo ce la mandi buona e di divertirci come sempre. Il mercoledì i ragazzi sistemano il box e le moto, che devono essere smontate, ripulite e risistemate, dato che veniamo da un weekend di gara. Matteo (Flamigni, il capotecnico, ndr) deve preparare i setting da dare ai ragazzi, il cambio, il piano delle gomme. C’è un bel po’ di lavoro dietro le quinte“.

Foto: VR46 Riders Academy