MotoGP Motegi: Jack Miller non ha rivali, Bagnaia grave errore!

Brilla una Ducati in questo ritorno a Motegi. Parliamo però di Jack Miller, che realizza la corsa perfetta e conquista così la sua prima vittoria stagionale! Jorge Martin fatica e non riesce a contenere uno scatenato Brad Binder, che riporta la KTM sul podio per la prima volta dal GP in Indonesia. Ed i rivali in campionato? Aleix Espargaro viene colpito subito da un problema tecnico e Pecco Bagnaia fa il disastro con uno zero che non ci voleva davvero. Respira Fabio Quartararo, che torna ad allungare in classifica generale nonostante una gara difficile, mentre Marc Marquez ne approfitta per portare a casa un ottimo 4° posto senza troppi rischi. Ecco com’è andata nel primo GP del Giappone dal 2019.

La gara

Da sottolineare il casco speciale di Takuya Tsuda, inizialmente wild card per Suzuki e poi sostituto di Joan Mir in questo suo ultimo GP di casa. Ci sono i colori di Alex Rins e di Mir, con lui quindi in questa corsa da ricordare (i dettagli). Ma succede un incredibile colpo di scena alla fine del giro di ricognizione: Aleix Espargaro è al box, qualcosa non va sulla sua Aprilia! La lascia di colpo e si prende di corsa la seconda RS-GP, scatta infine dalla pit lane… In pista, super partenza di Binder passato al comando! Martin a ruota ci prova subito, ci sono poi Miller, Marquez, Oliveira ed il resto della griglia MotoGP ad infiammare immediatamente la lotta. Senza farci mancare un testa a testa Ducati tra Miller e Martin! Vediamo intanto le gomme scelte per questa corsa.

Come si vede, sia Quartararo che Bagnaia non hanno brillato al via, ma questa classifica provvisoria sarebbe una situazione decisamente favorevole per il leader MotoGP. E dietro a ‘Pecco’ c’è un agguerrito Bastianini alla ricerca della rimonta dopo i problemi in qualifica. In vetta intanto la situazione si risolve in pochissimo tempo: Miller si libera di Martin ed inizia la sua fuga, dalla sua parte un gran passo che il collega di Pramac non riesce a tenere. Si chiude anzitempo la wild card di Nagashima, scivolato alla curva 2 a 15 giri dalla fine. Bagnaia fa fatica, Bastianini no: il sorpasso però non piace troppo al box in rosso… Incredibile invece per il povero Tsuda: la sua Suzuki va a fuoco, deve fermarsi per forza!

Il tester giapponese molla a bordo pista la GSX-RR, presto una palla di fuoco prontamente spenta dai commissari. A referto la caduta di Darryn Binder alla curva 9, doppio zero in casa Suzuki con il ritiro in seguito anche di Alex Rins… Bagnaia manda segnali negli ultimi giri, ecco arrivare la risposta a Bastianini per cercare di perdere meno punti possibili rispetto a Quartararo. Anzi gli è negli scarichi, forse a caccia del sorpasso… Ma arriva il colpo di scena, l’errore che non ci voleva a questo punto dell’anno! Bagnaia però è nella ghiaia, la sua corsa è finita con un giro d’anticipo. L’alfiere Yamaha respira e torna ad allungare, mentre davanti Jack Miller sorride: un trionfo senza rivali, decisamente la gara perfetta! Brad Binder infine beffa Jorge Martin e si prende il secondo gradino del podio, Marc Marquez gran 4° al suo secondo GP dopo l’ultimo intervento.

La classifica

Classifica generale

Foto: motogp.com