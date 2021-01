MotoGP, arrivederci in Qatar: i container a spasso per l’Oceano

Il test MotoGP di Sepang annullato e Dorna non provede un piano B. I container in viaggio verso la Malesia da dicembre saranno dirottati verso Doha.

Il test MotoGP di Sepang è stato annullato a causa dell’alto numero di contagi Covid-19 registrati in Malesia e in gran parte dell’Asia. A poco è servito l’intervento di Razlan Razali sul governo locale davanti alla terza ondata della pandemia. Il boss del team Petronas SRT dovrà rinunciare alla presentazione del nuovo team in terra patria. Quasi sicuramente opterà per un mini evento on-line come avverrà per il team Yamaha factory.

Molti si aspettavano un piano B, con Dorna pronta a spostare la prima uscita stagionale a Jerez o Portimao. Invece l’ipotesi che avanza nelle ultime ore è l’annullamento del test senza alternative. Team e tifosi dovranno quindi attendere fino al test in Qatar, previsto per il 10-12 marzo. Si attende solo l’ok delle squadre prima di diramare l’ufficialità. Con il congelamento dei motori, previsto dal regolamento d’emergenza per contenere i costi, tre giorni di test dovrebbero essere sufficienti prima di affrontare il Mondiale 2021. Saranno concessi tre giorni in più ai rookie Enea Bastianini, Luca Marini e Jorge Martin, tutti con Ducati.

I problemi di logistica

A spingere verso la cancellazione del primo test anche motivi logistici. I container diretti via mare verso la Malesia erano già partiti. Con l’approvazione delle parti interessate, le casse di carico verranno ora inviate dalla Malesia direttamente a Doha per via aerea o marittima. Il tutto a spese della Dorna. Per i viaggi all’estero, diversi container di circa 12 metri vengono inviati via mare. All’interno ci sono circa 4,5 tonnellate di attrezzature per costruire l’hospitality e allestire i box. A Sepang e su altri tracciati ci sono delle strutture permanenti che permettono di limitare il materiale da trasportare. In vista del test MotoGP in programma a febbraio, e ora annullato, i container erano già partiti a dicembre e trasportavano anche gomme e benzina. Arriveranno a destinazione alla fine di gennaio, da lì verranno inviati verso Doha.

In merito alla logistica ricordiamo che durante i GP d’Oltreoceano ogni team MotoGP ha diritto al trasporto aereo di 9,5 tonnellate pagate da Dorna. Se il limite di peso viene superato, i chili in più sono eccessivamente costosi, motivo per cui alcuni container viaggiano via mare. Sui Boeing 747 vengono invece caricate moto, computer, tv, oli, lubrificanti e altro materiale.