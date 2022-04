Un fine settimana che Aprilia certo non dimenticherà mai. Aleix Espargaró, al 200° GP in top class, è scatenato dopo la pole position di ieri, con Jorge Martín che ci prova ma non riesce a fermarlo. Lo spagnolo e la casa di Noale si prendono così il primo storico trionfo in MotoGP! Dopo tanti anni, il progetto sta funzionando ed ecco il grande atteso risultato. Ma è una grande domenica anche per lo spagnolo di Pramac Racing, finalmente a punti dopo il doppio zero ed anzi ottimo secondo. Arriva il primo podio dell’anno infine per un solido Alex Rins, che prende così punti molto importanti e completando una top 3 totalmente spagnola. La cronaca del Gran Premio d’Argentina.

LEGGI ANCHE VIDEO MotoGP: Guarda qui le highlights del GP Argentina

Prima parte di gara

Scelta unanime di gomme, hard anteriore e soft posteriore. Scatta così il Gran Premio d’Argentina: non ottimale il via del poleman, in bella evidenza invece Martín subito al comando. Ma assieme a Marini terzo parliamo delle uniche rosse davvero positive in partenza, mentre Zarco ancora una volta perde parecchio. Per poi finire amaramente nella ghiaia della curva due… Pol Espargaró invece si piazza subito in lotta per la zona podio, così come il duo Suzuki che segue a ruota. Giornata difficile per Quartararo, 13° in poche curve, va peggio a Dovizioso: sembra esserci un intoppo all’abbassatore, l’italiano rientra subito al box per cercare un rimedio, ripartendo solo vari giri dopo. E Yamaha continua a soffrire anche con Morbidelli costretto al ritiro per problemi tecnici, meglio detto una foratura…

In due in fuga

In testa sono scappati Martín, saldamente in vetta, ed Aleix Espargaró, che resiste costantemente a pochi decimi. Il terzo gradino del podio invece è provvisoriamente nelle mani di Rins, con Pol Espargaró che stava tenendo il passo fino ad una scivolata alla curva 2… Gara molto difficile per Miller, stabile dal via in 14^ piazza, in rimonta invece Bagnaia, come anche Bastianini e Bezzecchi lanciati verso la top ten. Ma ad una decina di giri dalla fine si infiamma il duello in vetta, Ducati e Aprilia si sfidano per la vittoria sulla pista argentina, con Rins però attento osservatore a poca distanza. Finisce anzitempo la corsa di Di Giannantonio, mentre Aleix Espargaró oggi davvero non si ferma: è la storia, ecco la prima vittoria MotoGP per la casa di Noale! Jorge Martín ed Alex Rins a seguire si prendono il primo importante podio di questa lunga stagione 2022.

La classifica

Foto: motogp.com