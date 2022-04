È un sabato decisamente ricco di sorprese al Termas de Río Hondo. Aleix Espargaró in particolare scatena la festa Aprilia con la prima pole position in MotoGP! Colpaccio del pilota spagnolo, inarrestabile in Q2 verso l’obiettivo infine raggiunto. Doppia Ducati in prima fila grazie a Jorge Martín ed a Luca Marini, non è giornata invece per il team factory… Ecco come sono andate le qualifiche.

Q1: avanzano solo due Honda

Il leader MotoGP Enea Bastianini, il vincitore di Mandalika Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, tutte le Honda… È una prima sessione piuttosto sorprendente per quanto riguarda i nomi di chi è in azione. Ed i posti disponibili sono solo due, fatto che chiaramente dà il via ad una lotta serrata per assicurarseli. Non manca un forte scossone per Pol Espargaró, capace comunque di stampare il miglior crono, seguito a ruota da Takaaki Nakagami. Sarà il duo Honda ad ottenere l’accesso alla Q2, continuano le sorprese: Bastianini, Bagnaia ed Oliveira scatteranno davvero indietro domani!

Q2: la prima di Aprilia

Scatta la lotta per la pole senza i nomi di alcuni attesi protagonisti, ma con Aleix Espargaró che comincia decisamente al meglio, piazzandosi cioè in vetta alla classifica dei tempi. Ecco però che Jack Miller scivola alla curva 1 dopo pochi minuti, non è giornata per il Ducati Team… Ed una volta rientrato non manca un ‘confronto’ con Quartararo. Ma c’è il pilota #41 di casa Aprilia in particolare da tenere d’occhio, solo Jorge Martín riesce ad impensierirlo strappandogli brevemente la pole position. Ma Aleix Espargaró non ci sta, si lancia nuovamente ed è la prima festa MotoGP per la casa di Noale! L’alfiere Pramac è secondo, guizzo di Luca Marini ottimo terzo.