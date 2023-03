MotoGP, Alex chiama Marc Marquez: “Con Ducati sarebbe più forte”

Alex Marquez è più che sorridente al ritorno dai test di Portimao, dove ha ottenuto un 7° posto in sella alla Ducati del team Gresini. Guarda con ottimismo alla prossima stagione MotoGP, punta a conquistare podi, a meritarsi aggiornamenti tecnici a suon’ di risultati, a mettere fine alle voci critiche degli anni precedenti. Con la Rossa è stato amore a prima vista e chissà che anche suo fratello Marc Marquez non segua presto la sua strada.

Le differenze tra Ducati e Honda

In questo momento storico la Ducati Desmosedici GP è decisamente avanti rispetto alla Honda RC-V. Ad essere diverso è anche l’atteggiamento all’interno del box, con Gigi Dall’Igna e i suoi uomini che hanno saputo instaurare un ambiente di massima collaborazione fra piloti e team. “La Ducati è avanti, ma in tutti gli aspetti ha qualcosa di positivo – racconta Alex Marquez in un evento dello sponsor Estrella Galicia -. Forse dove sono più simili è a metà curva, perché la curva è simile, ma come accelera e come frena è molto meglio. Soprattutto, quello che mi piace è il motore. È fluido e ha potenza, rendendoti la vita più facile“. I risultati si sono subito visti nella preseason MotoGP, con il minore dei fratelli Marquez in crescente progressione e pronto a dare l’assalto alla top-5 con la Desmosedici GP22.

Un altro ambiente per Alex Marquez

La Honda era una moto con cui era facile perdere il controllo dell’anteriore, le cadute erano all’ordine del giorno, anche per un fuoriclasse come suo fratello Marc Marquez. Ducati è decisamente più stabile, un concentrato di potenza e aerodinamica: “La Honda è più aggressiva e, quando inizia a scivolare, non la capisci più di tanto. La Ducati è molto più prevedibile… è più facile, ti dà più informazioni. Con la Honda facevi un giro, ma non capivi perché lo avevi fatto. Era tutto pazzesco. Con la Ducati senti quello che stai facendo in ogni momento“. Diverso anche il rapporto con i manager e gli ingegneri all’interno del box: “Gigi (Dall’Igna) passava ogni mezzogiorno e ogni pomeriggio durante i test, cosa che non accadeva in Honda. Per un pilota è importante, perché ti senti parte integrante e senti che ti ascolta. E suggeriscono molti spunti di miglioramento“.

Marc Marquez con una Ducati…

Dopo quanto visto a Portimao, Alex Marquez arriva ai nastri di partenza in una situazione “migliore” rispetto a suo fratello, ma è convinto che “Marc migliorerà, sicuramente“. Il 14° tempo nella combinata del test all’Algarve sicuramente non rispetta il vero potenziale dell’otto volte campione del mondo. Allo stesso tempo Ducati è sicuramente più in forma della Honda, con questa moto anche suo fratello maggiore potrebbe divertirsi… “Sarebbe più forte con una Ducati e si troverebbe in una situazione ben diversa“.

Dalla stagione 2013, data di esordio di Marc Marquez in MotoGP, è sempre stato fedele ai colori HRC, insieme hanno vinto sei titoli mondiali. Senza i risultati, però, le strade potrebbero dividersi dal 2025. “Non riesco a immaginare Marc che lasci la Honda, penso che rispetterà il suo contratto, poi vedremo, in futuro non si sa mai. Se dovesse lasciare Honda, l’obiettivo dovrebbe essere la moto, non i soldi“.

