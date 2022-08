MotoGP: Aleix Espargaro e quella partenza rovinata dall’abbassatore

Si può dire che Aprilia sia la grande delusa di questo GP d’Austria. Non c’è stata storia in gara, stavolta né Aleix Espargaro né Maverick Vinales sono riusciti ad infastidire le Ducati o Quartararo. Anzi, c’è stata una complicazione in più: abbiamo visto infatti l’esperto (ed ancora dolorante) pilota numero #41 armeggiare con la sua RS-GP in griglia poco prima del via. Il famoso abbassatore, che aveva già creato problemi in precedenza al compagno di box, stavolta ha dato filo da torcere anche a lui. Ma sia lui che il collega ammettono grosse difficoltà sul Red Bull Ring.

“Non avevo il passo”

Non era nemmeno un problema nuovo. “Mi aveva già creato qualche difficoltà durante le prove, non ero riuscito ad attivarlo” ha ammesso Aleix Espargaro. “È successo di nuovo in gara.” Il via della corsa quindi per lui è stato segnato da questo dispositivo di partenza. “Sfortunatamente ho perso tante posizioni. Sono riuscito poi a recuperare, ho spinto moltissimo nella prima parte di gara, ma l’ho pagata dopo visto che così ho distrutto la gomma posteriore.” È stato ben più fortunato di Viñales, costretto al ritiro in Germania proprio per un problema all’abbassatore, pur diverso da quello del collega (qui i dettagli). Per la prima volta si stava giocando il podio… Senza quel problema, Espargaro avrebbe potuto fare meglio? L’alfiere Aprilia risponde sinceramente di no. “Non avevo il passo, questa è la realtà” ha infatti ammesso. “Posso dire però di aver fatto una gara solida. Sapevamo che sarebbe stato un tracciato difficile per la Aprilia, ma un 6° posto non è un disastro.”

“Non è sempre Natale”

Ancora più indietro Maverick Vinales, mai davvero in gara oggi e 13° alla bandiera a scacchi. Il pilota #12 sperava di chiudere un cerchio proprio sul tracciato del divorzio da Yamaha, ma la gara si è rivelata piuttosto complessa. La sua scelta di gomme dura-morbida non si è rivelata vincente. “Non abbiamo avuto fiducia nella media posteriore, abbiamo commesso un errore” ha infatti dichiarato Vinales, che sdrammatizza però la situazione. “Era un azzardo, abbiamo tentato e non ha pagato. Non è sempre Natale.” Nessuna grossa delusione per lui, anzi vuole guardare solo il bicchiere mezzo pieno. Dopo due podi consecutivi lo spagnolo finisce più indietro, ma ci sono altri passi avanti alla ricerca del feeling perfetto con la RS-GP. Aspettiamocelo di nuovo all’attacco nella prossima tappa a Misano.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Foto: motogp.com