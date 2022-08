MotoGP Austria: Vittoria di Pecco Bagnaia, super Quartararo 2°!

Vince una Ducati, ma Fabio Quartararo è sempre lì in mezzo. Pecco Bagnaia realizza una gara decisamente solida, portandosi presto al comando e tenendo la posizione senza commettere errori. Per la prima volta vince in Austria, per la prima volta ottiene tre vittorie consecutive (in Ducati non accadeva dal 2008 con Stoner), continua la sequenza di ottimi risultati per le Desmosedici al Red Bull Ring. Ma dietro il campione MotoGP regala spettacolo, mangiandosi le Rosse che aveva davanti e conquistando così un’incredibile seconda posizione. Anzi, arriva ad appena 492 millesimi da Bagnaia… Completa il podio Jack Miller davanti a Luca Marini (miglior risultato in MotoGP) ed a Johann Zarco, Jorge Martin 10° dopo un errore finale che costa il podio.

Ducati, via col piede giusto

Nuvole minacciose, ma non piove e la gara si disputerà sempre su pista asciutta. Scatta così il GP d’Austria, in Ducati non c’è nessun ordine di squadra riguardo Miller e Bagnaia. Quest’ultimo e Bastianini sono i migliori al via seguiti dall’australiano, Martin e Quartararo. Non bene invece Zarco precipitato fuori dalla top ten, va ancora peggio a Mir che finisce nella ghiaia della curva 4! Un altro zero per l’iridato 2020, che non trova più la quadra in questa stagione… Ma c’è stato un bel problema al via anche per Aleix Espargaro, nel suo caso il dispositivo di altezza incastrato. Intanto ecco tutte le gomme scelte per la gara MotoGP.

Davanti il duo Ducati factory sta provando a prendere il largo, ma segue la battaglia per la seconda sella 2023. Martin e Bastianini non si risparmiano, con Quartararo interessato spettatore proprio dietro di loro. Ma il poleman ‘sbaglia’ per due volte, finendo larghissimo e perdendo tante posizioni, complicando anche la corsa di Zarco in rimonta. In seguito ecco l’inevitabile ritiro: dopo la carena volante l’anno scorso sempre in Austria ecco un altro guaio, stavolta all’anteriore. Cade invece Gardner, che riesce però a ripartire, non così invece Nakagami e Darryn Binder ritirati.

Quartararo riprende le Rosse

In testa comandano Bagnaia, Miller e Martin, ma attenzione a Quartararo in 4^ posizione! Giro dopo giro il campione in carica prende il terzetto rosso in vetta, poi passa in P3 aiutato da un errore di Martin. Lo spagnolo non riesce poi a rispondere, l’alfiere Yamaha tiene la posizione ed in seguito mette nel mirino anche Miller. Più indietro si sta facendo decisamente vedere Marini, combattivo protagonista prima contro Vinales e Zarco, poi contro Aleix Espargaro. Quattro giri dalla fine e c’è un’incredibile battaglia a tre: Miller, Quartararo e Martin sono insieme a caccia del 2° posto, ma la spunta ‘El Diablo’ con una super manovra sulle Rosse alla nuova chicane! Pochi attimi prima della segnalazione del ritiro per caduta di Morbidelli… Errore e scivolata di Martin alla prima curva dell’ultimo giro, addio al podio, mentre Quartararo sta provando a dare la caccia anche a Bagnaia! Alla fine però il successo è dell’italiano di Ducati, arriva la terza vittoria consecutiva, ma con l’alfiere Yamaha a neanche mezzo secondo…

La classifica del GP

La classifica iridata

