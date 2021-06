Honda lascia Assen con in evidenza la rimonta di Márquez e la gara di Nakagami. La MotoGP va in vacanza, ma si lavora dietro le quinte per risolvere i problemi della RCV.

Al Sachsenring il Repsol Honda Team ha vissuto il suo momento di gloria. Marc Márquez in primis però ad Assen si aspettava il ritorno alla ‘normalità’ , ovvero al livello attuale della casa dell’ala dorata. Il suo non è stato davvero un weekend MotoGP facile, complicato soprattutto dal pauroso incidente venerdì, fortunatamente senza conseguenze serie. Ma domenica è riuscito a dare vita ad una gran rimonta dal 20° posto al 7°, miglior pilota Honda al traguardo. C’è da rimarcare poi anche la gran gara di Takaaki Nakagami, complicata purtroppo da un errore… Il team manager Alberto Puig commenta l’ultimo fine settimana di gare prima della pausa estiva.

“Sapevamo che ad Assen sarebbe stata un’altra storia” ha sottolineato. “Non è mai stata una pista semplice, ancora peggio per i piloti Honda HRC.” In linea con l’attuale periodo complicato che sta vivendo il costruttore giapponese, e di conseguenza i quattro ragazzi in sella alle RCV. Una situazione però complicata dal volo di Marc Márquez. “Senza quell’incidente, penso che avrebbe potuto lottare per il podio. Non avrebbe perso fiducia” ha dichiarato sicuro Alberto Puig. Un guaio elettronico di cui il pilota di Cervera si è lamentato. “Tutti hanno reagito per risolvere il problema, ma non è sufficiente.”

Ma sottolinea anche la grande rimonta della domenica. “Ha guadagnato quasi 10 posizioni in un singolo giro. Questo è il Marc che conosciamo. Ha mostrato il suo potenziale e non vediamo l’ora di rivederlo in azione in Austria, ancora più in forma.” Senza dimenticare poi la corsa di Nakagami. “È scattato molto bene ed è rimasto per quasi metà gara in top 3. Purtroppo dopo ci sono stati dei problemi, è un vero peccato.” Ora il Mondiale MotoGP va in pausa, ma si continua a lavorare dietro le quinte. “Abbiamo raccolto tanti dati, abbiamo i nostri punti deboli ed in Giappone indagheranno, per ripartire con nuove idee.”

