Moto2: Jorge Martín ancora positivo, Mattia Pasini al suo posto

Mattia Pasini correrà questo fine settimana a Misano, sostituendo Martín ancora fuori per coronavirus. "Che bello tornare, soprattutto per il GP di casa."

Mattia Pasini torna a competere nel Mondiale Moto2 in occasione di un evento casalingo. Sostituirà Jorge Martín, ancora positivo per coronavirus, nel team Red Bull KTM Ajo. Una bella occasione per lui, attualmente commentatore TV e autore anche di una breve comparsa nelle libere del CIV Superbike a Imola. Davanti a lui un fine settimana di gare, che vuole godersi appieno. In passato per lui a Misano un successo in 125cc ed un podio in 250cc.

“Sono contento di tornare in pista” ha dichiarato. “Soprattutto in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, tappa di casa. Mi dispiace molto per quello che sta vivendo Jorge Martín. Gli auguro di tornare presto, ma nel frattempo ci penserò io alla sua moto!” Un debutto con un team Moto2 con cui non ha mai corso. “Ringrazio Red Bull KTM Ajo per questa opportunità. Voglio godermela e cercherò di portare a casa un bel risultato.”