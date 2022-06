Moto2 Catalunya, Prove 1: svetta Aron Canet, Celestino Vietti 11°

Aron Canet a caccia del riscatto dopo l’errore al Mugello. L’alfiere Pons si fa vedere da subito, comandando la prima sessione di prove libere Moto2 in Catalunya. Seguono Fernández e Dixon, i due leader Ogura e Vietti sono a braccetto ai margini della top ten, ma con 18 piloti racchiusi in meno di un secondo! Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove Libere 1

Da segnalare due sostituzioni per questo GP. C’è Stefano Manzi al posto di Keminth Kubo (i dettagli), esordio per Alex Toledo al posto dell’infortunato Gabriel Rodrigo. SAG Racing Team a tre punte con la presenza della wild card Piotr Biesiekirski. Si riparte dal trionfo storico di Pedro Acosta, più Vietti-Ogura ora appaiati in testa alla classifica Moto2. Ma senza dimenticare Aron Canet, con un polso ancora tutt’altro che a posto ma sempre protagonista, pur con qualche errore… Presto però lo troviamo al comando della classifica di questa sessione, un piazzamento che riuscirà a mantenere fino alla bandiera a scacchi. A 24 millesimi c’è Augusto Fernández, a +0.079 c’è Jake Dixon, i primi di una classifica dai distacchi davvero ridotti al minimo…

La classifica

Foto: Valter Magatti