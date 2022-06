Moto2, Gabriel Rodrigo non disputerà il GP di Catalunya

Non è un momento semplice per Gabriel Rodrigo, che si vede costretto a saltare il GP di Catalunya. Il suo adattamento alla Moto2 sta tenendo svariate complicazioni di carattere fisico. Nello specifico un braccio destro lesionato da parecchie gare, al quale si è aggiunto un ulteriore infortunio all’altro braccio. L’incidente poi capitato nel corso della giornata di sabato in Italia ha evidenziato ancora di più i citati guai fisici. Il pilota argentino non ha disputato la gara al Mugello e appunto salterà anche il GP a Barcellona, in programma nei prossimi giorni. Il SAG Racing Team quindi sarà in azione solo con Bo Bendsneyder e con la wild card Piotr Biesiekirski.

Come detto è una situazione complessa. “Ho un braccio destro lesionato da parecchie gare” ha raccontato via social. “Nonostante i miglioramenti, a Le Mans si è aggiunta una frattura di oltre 2 centimetri al bicipite sinistro per eccessivo sforzo.” Venerdì si sentiva bene, sabato però il ‘fattaccio’: un violento impatto contro Marcos Ramírez, costretto ad una brusca frenata per evitare Celestino Vietti, protagonista di un incredibile salvataggio nelle FP3. “Ne hanno risentito entrambe le braccia.” Nel warm up ci ha provato, ma si è fermato subito. “Il dolore non mi permetteva nemmeno di sopportare la forza della frenata sul manubrio.” Addio quindi anche al GP Moto2 di Catalunya, ora Rodrigo deve pensare a tornare in forma.

Foto: Instagram