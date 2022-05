Moto2 Mugello, Prove 3: Vietti funambolo, ma come l’ha salvata?

Sessione conclusiva di prove libere Moto2 che si chiude con una top 3 tutta iberica. Aron Canet comanda, il rookie Pedro Acosta è secondo, terza piazza per Augusto Fernández. Ma la scena l’aveva catturata in precedenza Celestino Vietti con un super salvataggio, per poi prendersi il posto in Q2 diretta. Ottimo risultato anche per Lorenzo Dalla Porta, autore del 5° tempo, primo degli esclusi invece Tony Arbolino. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP d’Italia.

Prove Libere 3

Pochi minuti dal via e registriamo un incidente alla Casanova-Savelli. Tutto comincia con un grosso rischio per il leader Moto2 Vietti, che riesce incredibilmente ad evitare una caduta! Ramírez dietro di lui è costretto ad una brusca frenata, Rodrigo a seguire non riesce ad evitarlo e centra il connazionale al posteriore. Qualche brivido anche per il fatto che le moto dei due ragazzi spagnoli rimangono inizialmente in traiettoria, prima di essere rimosse senza altri problemi. Per quanto riguarda la classifica, il tempo di Dixon è presto battuto, ma in generale ci sono parecchi stravolgimenti da subito. Lowes e Fernández occupano presto le prime posizioni, bel passo avanti da subito per Lorenzo Dalla Porta e la wild card Mattia Pasini. A referto al Correntaio anche una scivolata per González, in seguito ecco un incidente per Schrötter alle Biondetti, con quindi svariati giri veloci cancellati. Ma c’è ancora tempo per migliorare, i piloti si scatenano alla ricerca della top 14 e quindi della Q2 diretta. Non si migliora però Arbolino, che stava mettendo a referto un gran giro prima di scivolare alla San Donato. Cade ancora Rodrigo, stavolta al Correntaio,

La classifica FP3

La classifica Moto2 combinata