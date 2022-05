MotoGP Mugello: orari diretta TV e live streaming del 28/05

Prima giornata di attività al Mugello, non senza qualche brivido (la situazione dei piloti infortunati). È Aprilia vs Ducati in MotoGP, con Aleix Espargaró a precedere la truppa rossa. In Moto2 è Jake Dixon il migliore del venerdì, in Moto3 svetta Dennis Foggia. Per quanto riguarda la MotoE, è stata la giornata di Dominique Aegerter, che si è preso la pole davanti a due piloti di casa. Come andrà sabato, tra qualifiche e Gara 1 elettrica? Gli orari TV e streaming del Gran Premio d’Italia: diretta integrale su motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. In occasione della tappa tricolore però anche TV8 garantirà la diretta di qualifiche e gare, comprese le due corse della MotoE.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Sabato 28 maggio

9:00-9:40 Moto3 Prove libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 MotoE Gara 1

Domenica 29 maggio

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

15:30 MotoE Gara 2

La programmazione TV8

Sabato 28 maggio

12:35-13:15 Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 Diretta MotoGP Prove libere 4

14:10-14:50 Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

16:15 Diretta MotoE Gara 1

Domenica 29 maggio

11:00 Diretta Moto3 Gara

12:20 Diretta Moto2 Gara

14:00 Diretta MotoGP Gara

15:30 Diretta MotoE Gara 2

Foto: Valter Magatti