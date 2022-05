Prima giornata di attività per il Motomondiale al Mugello, ma arrivano già due infortuni. Ayumu Sasaki è fuori causa dopo il pauroso botto avvenuto nel secondo turno di prove libere Moto3. Ma non va meglio nel corso delle qualifiche MotoE, con un incidente in Q1 scatenato da Xavi Cardelús ed in cui proprio lui ha avuto la peggio. Per i due piloti la tappa italiana è già finita, vediamo come stanno.

Brivido Sasaki

È ancora vivo il ricordo del fatale incidente capitato allo sfortunato Jason Dupasquier, scomparso appena un anno fa proprio al Mugello. Oggi s’è rischiato grosso in Moto3 per uno di quei casi imprevedibili in pista. Nel corso delle FP2 Ayumu Sasaki è incappato in un highside al Correntaio, Jaume Masiá che lo seguiva non ha potuto evitarlo e l’ha letteralmente investito! Lo spagnolo poi gli rimane accanto per accertarsi delle sue condizioni fino ai soccorsi, ma si respira subito vedendo che il pilota Max Racing Team si muove ed è cosciente. Ma l’infortunio c’è e multiplo: frattura delle clavicole destra e sinistra, più una commozione cerebrale. È andata comunque bene vista la dinamica…

Cardelús, ancora guai fisici

Il 2022 a due ruote è davvero partito nel peggiore dei modi per Xavi Cardelús. Il pilota andorrano infatti si era infortunato poco prima del primo round MotoE a Jerez, vedendosi costretto a saltarlo. Era poi riuscito a partire tra Europeo Moto2 e classe elettrica a Le Mans, ma riecco un nuovo infortunio. Siamo proprio alla fine della Q1, Cardelús sta entrando al Correntaio, ma scivola e trascina a terra con sé l’incolpevole Massimo Roccoli. Il pilota Esponsorama viene subito soccorso sia dal collega che dal personale medico, per poi essere portato al Centro Medico. I controlli parlano di frattura al quinto dito del piede destro, più un’abrasione al quarto dito sempre dello stesso piede.

Foto: Valter Magatti