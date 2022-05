Moto2: Piotr Biesiekirski wild card al Gran Premio di Catalunya

Piotr Biesiekirski fa il suo debutto stagionale nel Mondiale Moto2. Il pilota SAG Racing, protagonista anche quest’anno nell’Europeo Moto2, disputerà una nuova wild card in occasione del GP di Catalunya. Ovvero l’evento immediatamente successivo alla tappa al Mugello, su un tracciato ben noto, nonché “uno dei miei preferiti”, come ha confermato lui stesso. Biesiekirski quindi sarà la terza punta della squadra, affiancando Bo Bendsneyder e Gabriel Rodrigo.

Come accennato, non si tratta di un esordio per il quasi ventunenne polacco. Quello risale al GP Moto2 dell’Emilia Romagna del 2020, il primo di 7 GP con NTS RW Racing GP in sostituzione di Jesko Raffin, fermato da problemi di salute. L’anno scorso ha iniziato in Catalunya come wild card, ripetendosi anche ad Aragón e nel GP di Algarve. Per il momento non ha conquistato punti, i migliori risultati mondiali sono stati i due ventunesimi posti ottenuti in Catalunya ed a Valencia nel 2020.

Foto: Instagram