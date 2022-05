Al via la 24h Spa EWC Motos: il ritorno di una corsa leggendaria

“The comeback of a legendary race“. Questo il claim della 24h Spa EWC Motos e non potrebbe essere altrimenti. Trascorsi 19 anni dall’ultima edizione disputata, a Spa Francorchamps ritorna la leggendaria 24 ore motociclistica in qualità di secondo appuntamento stagionale del Mondiale Endurance FIM EWC. Ritenuta da molti come la potenziale “gara dell’anno”, sui saliscendi delle Ardenne si assisterà ad una 24 ore intensa, dalle svariate insidie e criticità, ma con il fascino di rivedere le moto affrontare a 180 km/h di media uno dei tracciati più belli ed adrenalinici del pianeta.

IL RITORNO DELLA 24H SPA

Se questa viene intesa come la prima edizione della 24h Spa EWC Motos, si porta dietro come eredità i trascorsi della 24 ore di Liegi. Dopo un primo biennio (1970-1971) con Zolder protagonista, dal 1972 si sono disputate ulteriori 30 edizioni della 24 ore belga, assente nel circus delle competizioni motociclistiche di durata dal 2003 (all’epoca parte del Master of Endurance). Per questo ritorno, Spa-Francorchamps si è rifatta il look con 25 milioni di euro di investimenti. Spazio a nuove tribune, ampliate soprattutto le vie di fuga (non più asfaltate). Aspetto imprescindibile, il layout della pista è rimasto inalterato con una sola modifica alla curva Speaker, indispensabile per ottenere il grado B di omologazione FIM.

PROBLEMI IN VISTA?

Squadre e piloti del FIM EWC hanno già potuto scoprire le peculiarità di Spa nella due-giorni di Pré-Test del 17-18 maggio scorsi, accertando alcune problematiche (si spera) in via di risoluzione. Disegno del tracciato velocissimo a parte, la criticità principale viene rappresentata dalla scarsa illuminazione. I piloti, riunitisi in Safety Commission, hanno già manifestato le loro preoccupazioni in tal senso. A maggior ragione se il meteo (secondo consuetudine a Spa) sarà una variabile impazzita nel fine settimana.

38 TEAM AL VIA DELLA 24H SPA EWC MOTOS

A questo secondo round del Mondiale Endurance 2022 saranno presenti complessivamente 38 squadre, bel al di sotto del boom ventilato nei mesi scorsi. Il FIM EWC tiene botta, ma la crisi economica si fa sentire un po’ per tutti, anche per le 6 squadre ufficiali alle prese con un’altra problematica rappresentata dalla (costosissima) trasferta di Suzuka. In ogni caso per la 24 ore motociclistica di Spa Francorchamps l’appuntamento è per questo fine settimana con la partenza prevista per sabato 4 giugno alle 13:00 in punto.