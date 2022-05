Moto2: Vietti-Ogura aggancio completato, ora ci sono due padroni

È stata una gara Moto2 non proprio felice per i colori italiani. L’inaspettato guaio meccanico capitato a Celestino Vietti a due giri dalla fine è stato un colpo al cuore che ha vanificato un podio importante. Trattandosi del sempre sentito GP d’Italia, sarebbe stato ancora più bello… Il terzo gradino del podio quindi è andato ad Ai Ogura, che ringrazia e completa così l’aggancio sul rivale in classifica generale. L’italiano ha una vittoria in più ma i punti sono gli stessi, 108 per entrambi. Si infiamma la battaglia in classe intermedia, al momento l’unica categoria con i primi della classe così vicini.

Mugello sfortunato

Quarto in griglia, Celestino Vietti non ha realizzato una partenza memorabile. Giro dopo giro però, con pazienza e determinazione, è riuscito a risalire e ad attaccarsi ai protagonisti della lotta per la zona podio. Quando il gruppetto si è sgranato, Vietti aveva nelle mani un solido terzo posto, sarebbe stato il primo podio dal GP in Portogallo. A due giri dalla fine però ecco il colpo di scena: il pilota VR46 rallenta di colpo e si sposta in via di fuga, la sua moto è KO per un problema meccanico! Un epilogo davvero amaro sul tracciato di casa… “Non sono partito benissimo” ha ammesso il #13. “Ma ho cercato di riprendere il gruppo di testa. Ho provato poi a rimanere con Roberts, ma la gomma davanti si è surriscaldata e non ho voluto rischiare.” Ne segue una gara solida, è ormai terzo, ma ecco l’imprevisto. “È successo qualcosa alla moto, sono stato costretto al ritiro. Un vero peccato, potevamo fare un bel risultato in casa…” Ma non starà fermo a lungo, pochi giorni e si corre al Montmeló: una pronta occasione per riscattarsi.

Podio e aggancio

Leadership in coabitazione grazie al quarto podio stagionale con anche una vittoria a referto. Un solido inizio di 2022 per Ai Ogura, anche al Mugello battagliero protagonista in un weekend non proprio perfetto. Riesce a prendersi la sesta casella in griglia, riuscendo poi presto a tenersi a ridosso dei migliori. Alla fine arriva un podio inaspettato, che vale altri 16 punti importanti. “Visto il weekend, è un grande risultato! Abbiamo sempre fatto fatica, eravamo distanti dai primi” è il commento del pilota Honda Team Asia a motogp.com “Non me l’aspettavo, ma fin dall’inizio della gara mi sono sentito competitivo e sono riuscito a stare con i migliori. Ad un certo punto però alcuni piloti sono partiti e non avevo abbastanza velocità.” Arriva però l’inatteso ritiro di Vietti, ecco il podio che gli permette di annullare totalmente il divario dall’italiano. “Ora siamo appaiati, ma devo solo pensare a spingere ancora di più con quello che ho.” Come detto, pochi giorni e tocca al GP di Catalunya, a caccia di un altro solido risultato.

Foto: Valter Magatti