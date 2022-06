Moto2: Kubo assente, riecco Stefano Manzi nel GP in Catalunya

Yamaha VR46 Master Camp cambia formazione anche per l’appuntamento in Catalunya. Non c’è Keminth Kubo, tornato a casa in Thailandia dopo l’improvvisa scomparsa del padre durante il GP al Mugello. Al suo posto c’è di nuovo Stefano Manzi, che l’ha già sostituito a Jerez ed a Le Mans, quand’era stato fermato da problemi fisici. Il pilota WorldSSP, 13° e 10° nei due GP precedenti, ha così un’altra occasione in Moto2, affiancando ancora Manuel González. Ricordiamo che entrambi hanno alle spalle un recente test sul tracciato catalano.

“Siamo molto dispiaciuti per Kubo, mandiamo tutta la nostra forza a lui ed alla sua famiglia” ha dichiarato il direttore sportivo Gelete Nieto. Parole a cui si uniscono anche González e Manzi, che mandano il proprio sostegno a Keminth Kubo. “La mia famiglia ha bisogno di me ora, speriamo di vederci al Sachsenring” è il commento del rookie giappo-thailandese. Davanti intanto c’è la tappa Moto2 al Circuit de Barcelona-Catalunya: motivazione al massimo per voltare pagina dopo un GP al Mugello decisamente da dimenticare.

Foto: motogp.com