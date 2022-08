Mir out, Suzuki vuole Petrucci a Misano: ora è Ducati a decidere

La Suzuki vuole correre con due piloti nella prossima gara a Misano Adriatico. Dovrà rinunciare per infortunio a Joan Mir e sta cercando altre soluzioni. Quella più naturale sarebbe l’impiego del collaudatore Sylvain Guintoli, ma non è ancora al meglio fisicamente e in queste ore è emersa un’idea più affascinante: Danilo Petrucci.

Il ternano, reduce dal round del MotoAmerica Superbike a Pittsburgh, ha alle spalle una lunga esperienza in MotoGP e non gli dispiacerebbe tornarvi a correre nel weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Ovviamente non dipende solo da lui. Suzuki ha fatto un tentativo ed è necessario anche il via libera di Ducati, alla quale Petrux è legato contrattualmente. Una settimana dopo Misano c’è un importante appuntamento del MotoAmerica al New Jersey Motorsports Park. Non sorprenderebbe un rifiuto da parte della casa di Borgo Panigale nel concedere il suo pilota.

Petrucci torna in MotoGP? Suzuki ci prova per Misano

Abbiamo contattato Alberto Vergani, manager del pilota, e ci ha confermato che l’indiscrezione Suzuki-Petrucci corrisponde alla realtà: “È vero, è una possibilità. Vediamo se si concretizza“. Bisogna attendere per capire se la cosa andrà in porto oppure no. Sarebbe certamente interessante rivedere il 31enne umbro in azione in MotoGP a distanza di meno di un anno dalla sua ultima avventura nel team KTM Tech3.

E se Suzuki non riuscisse a convincere Ducati a concederle Petrux per la gara a Misano? Vergani ci ha confermato che c’è anche Axel Bassani come alternativa: “Sì, è un’ipotesi al momento“. Sarebbe ancora più sorprendente se fosse il 23enne pilota del Mondiale Superbike a rimpiazzare Mir. Rispetto a Danilo, non ha alcuna esperienza in MotoGP e pertanto si ritroverebbe in un ambiente completamente nuovo. Un’avventura certamente stimolante, ma al tempo stesso con dei rischi.

Bassani sta facendo molto bene nel massimo campionato mondiale delle derivate di serie e sogna di poter correre nella squadra ufficiale Ducati nel 2023. Lorenzo Mauri, capo del team Motocorsa Racing, intanto ci ha così risposto sui rumors circolati sul suo pilota e l’eventuale impiego in MotoGP a Misano: “Non so nulla“. Serve aspettare per capire chi affiancherà Alex Rins nel team Suzuki Ecstar nel GP che si disputerà nel weekend 2-4 settembre presso il circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Foto: Instagram