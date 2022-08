Suzuki senza il suo iridato 2020 per la tappa a Misano. Joan Mir dovrà osservare almeno 15 giorni di riposo dopo l’infortunio riportato nel pauroso volo proprio all’inizio del GP d’Austria. Gli ultimi controlli hanno mostrato lesioni sia alle ossa che ai legamenti della caviglia destra. Non è certo il suo rientro per la tappa ad Aragón, serviranno ulteriori esami per valutare la situazione.

I primi controlli svolti al Centro Medico avevano rivelato una piccola frattura al calcagno destro. Una volta tornato a casa, Joan Mir s’è sottoposto ad altri esami per avere un quadro più chiaro dell’infortunio. Nella giornata di lunedì è stato visitato dal dottor Juan Garcías presso l’ospedale Juaneda Miramar di Palma de Mallorca. Il responso parla di “Lesioni ai legamenti calcaneali con una piccola avulsione ossea. Articolazione tibiofibolare stabile, ma con contusione ossea sulla testa dell’astragalo. In questo caso, l’articolazione tibiofibolare era stabile e non vi era alcuna instabilità totale nell’osso navicolare.”

Serve riposo assoluto per 15 giorni, impossibile quindi pensare al GP a Misano. Dopo questo tempo, Joan Mir si sottoporrà ad altri controlli per valutare il recupero ed eventualmente la possibilità di disputare il GP ad Aragón. Tappa MotoGP a cui l’iridato 2020 sta già pensando: “È una stagione difficile, ma tornerò più forte.” Speranza condivisa anche dal team manager Livio Suppo: “L’incidente è stato importante, poteva essere una lesione ancora peggiore. Vediamo se riuscirà a recuperare nei prossimi 15 giorni.”

Foto: motogp.com