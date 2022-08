Danilo Petrucci, adesso è dura: perde la leadership MotoAmerica

Ce l’ha messa tutta, Danilo Petrucci, ma al Pittsburgh International Race Complex la concorrenza dei Tre Diapason si è mostrata agguerrita come non mai. Al concomitante decimo successo stagionale in 16 gare di Jake Gagne, “Petrux” ha concluso terzo in Gara 2. Una combinazione di risultati che vede il Ducatista perdere, seppur per 1 solo punto, la leadership di campionato del MotoAmerica Superbike 2022. Con 4 gare ancora da disputarsi tra New Jersey e Barber e complessivi 100 punti ancora in palio, tutto resta chiaramente ancora in gioco. Per il nostro portabandiera, tuttavia, la rincorsa al titolo si complica e non poco.

DANILO PETRUCCI TERZO IN GARA 2

Il conclusivo Race Day al Pitt si è aperto nella mattinata con la pioggia ed un Danilo Petrucci inavvicinabile nel Warm Up su pista bagnata, rifilando più di 2″ a tutti. In Gara 2, suo malgrado, la storia è andata diversamente. Una partenza problematica, ritrovandosi quarto preceduto dalla coppia Attack Yamaha formata da Gagne e Petersen più Hector Barbera, terzo favorito da un jump start sanzionato dalla direzione gara. Liberatosi del motociclista spagnolo, il ternano al settimo giro in piena curva 3 è stato in grado di sfilare Petersen per la seconda posizione, il tutto con il rivale Gagne ormai imprendibile e dal passo irresistibile.

SCHOLTZ VS PETRUCCI

Ancora una volta è stato Mathew Scholtz a rovinare i piani del portacolori Warhorse HSBK Racing Ducati New York. In progressiva rimonta, al decimo giro ha dapprima superato Petersen per poi, due giri più tardi, far sua la seconda posizione a scapito di Petrucci con un deciso sorpasso. Costretto ad accontentarsi del bronzo di giornata e del 14° podio in 16 gare, Danilo ora paga 1 punto da un Gagne, con l’ennesima doppietta, riscattatosi ampiamente dall’erroraccio di Gara 2 a Brainerd.

PENULTIMO ROUND IN NEW JERSEY

Il MotoAmerica Superbike con il duello per il titolo tra Danilo Petrucci e Jake Gagne tornerà in azione nel fine settimana del 9-11 settembre prossimi al New Jersey Motorsports Park di Millville, teatro del penultimo appuntamento stagionale. Come sempre la diretta streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.