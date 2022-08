MotoGP, Bagnaia disobbedisce a Valentino Rossi: “Mi tirerà le orecchie”

Pecco Bagnaia c’è, conferma di essere il pilota macina-vittorie su cui aveva puntato Ducati già prima dell’inizio del Mondiale MotoGP. Quinta vittoria stagionale, ma restano 44 i punti di differenza dal leader Fabio Quartararo, bravo a chiudere alle sue spalle dopo una superba gara in rimonta. Il piemontese della Ducati balza al comando alla prima curva, non lascia spiragli agli inseguitori, ringrazia il suo team e saluta la fidanzata Domizia rimasta a casa. Fra meno di due settimane ci sarà il round casalingo a Misano Adriatico, sarà un’altra occasione per ridurre il gap dal campione Yamaha.

Nuovi consigli da Rossi e Stoner

Ha scommesso sulla soft all’anteriore, stavolta non ha ascoltato il suggerimento di Valentino Rossi. “Mi ha detto di non usare l’anteriore morbida perché avrebbe reso la mia gara difficile, ma l’ho usata lo stesso. Sicuramente mi tirerà le orecchie – scherza Pecco Bagnaia dopo il GP d’Austria -. E Stoner venerdì mi ha aiutato a capire meglio una situazione e provare qualcosa in base alla sua esperienza“. E’ la terza vittoria consecutiva, impresa riuscita solo all’ex pilota australiano in sella alla Ducati. A rendere meno caloroso questo successo è il 2° posto di Fabio Quartararo, che non permette di recuperare molti punti in classifica MotoGP: “Fabio, come sempre, continua ad essere molto competitivo, ma dobbiamo provarci“.

Pecco Bagnaia fa tris in MotoGP

L’unico che ha provato a impensierirlo è il suo compagno di box Jack Miller. A quel punto Pecco ha dovuto alzare il ritmo per tenerlo a bada e mantenere una distanza di sicurezza, rivelatasi fondamentale nel finale di gara. 44 punti da recuperare in 7 gare, serve una domenica magica a Bagnaia e alla Ducati, non si può escludere. “Non ho mai ottenuto tre vittorie consecutive ed è per questo che sono felice, perché sto migliorando grazie al team, alla mia famiglia, alla VR46. Abbiamo fatto tesoro degli errori, ma ho ancora molto da imparare per raggiungere il livello dei migliori piloti. Ma penso di aver fatto un passo avanti e voglio continuare così“.

I commenti di Cremonini e Dall’Igna

Belle le parole di Cesare Cremonini, ospite del team VR46, rivolte al vicecampione MotoGP: “Negli occhi di Pecco ci vedo la poesia, secondo me ha un viso da predestinato. La MotoGP oggi è sempre più competitiva e quindi bisogna dargli il gas, sono contento che abbia vinto“. Ad attenderlo ai box dopo la vittoria al Red Bull Ring c’era Gigi Dall’Igna che sorride sotto la barba cromata: “E’ un vincitore seriale, quando comincia a vincere lo fa per un po’… La gomma davanti che abbiamo scelto non era la più prestazionale, l’ha gestita bene, è stato davvero bravissimo“.

Foto: Instagram