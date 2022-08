LIVE MotoGP Austria 2022: diretta Qualifiche in tempo reale

14:51 – 1’28″772 per Enea Bastianini che si va a prendere la pole del GP d’Austria. In prima fila Pecco Bagnaia e Jack Miller. In seconda fila scatteranno Martin, Quartararo e Zarco, in terza fila Vinales, Mir e Aleix Espargarò.

14:49 – Pecco Bagaia va a prendersi la pole position provvisoria in 1’28″7, Miller e Bastianini in prima fila.

14:45 – Miller al comando con una prima fila provvisoria formata da Bastianini e Zarco., 5° Aleix Espargarò,.

14:41 – Aleix Espargarò si mette al comando in 1’29″032 davanti a Miller e Mir.

14:37 – Tutto pronto per il Q2, chi sarà il poleman del Red Bull Ring?

14:32 – 21°C la temperatura dell’aria, 27°C la temperatura dell’asfalto. Per la gara di domani i piloti potranno oscillare tra la soft e la media al posteriore.

14:28 – Il Q1 si chiude con Aleix Espargarò e Fabio Di Giannantonio- Domani scatteranno dalla quinta fila Marini, Nakagami e Pol Espargarò. Franco Morbidelli partirà dalla 16esima piazza, dalla 19esima Andrea Dovizioso, dalla 20esima Marco Bezzecchi.

14:26 – 1’29″231 e Aleix Espargarò si assicura il passaggio al Q2: una bella prova di maturità da parte del pilota di Granollers. 2° tempo per Fabio Di Giannantonio.

14:23 – Doppia caduta di Bezzecchi e Marquez alla curva 3, qualifiche finite per entrambi. In pista c’è anche il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori che sta testando nuove soluzioni di aerodinamica.

14:21 – Luca Marini 3° a soli 23 millesimi da Pol Espargarò.

14:18 – Aleix abbassa il suo riferimento in 1’29″4, a seguirlo il fratello Pol a 45 millesimi che spinge fuori dal Q2 Di Giannantonio. 7° Morbidelli.

14:16 – Di Giannantonio 2° alle spalle del pilota di Granollers.

14:13 – Aleix Espargarò piazza il miglior crono provvisorio in 1’29″6.

14:10 – Nessuna Honda ha guadagnato l’accesso diretto al Q2. Pol Espargarò ieri ha firmato con la casa austriaca: “La cosa più importante per me era avere i meccanici e i tecnici che avevo in KTM, con Paul Trevathan, con Oli, il mio ingegnere delle sospensioni. Volevo non solo la moto, ma anche il team umano intorno a me, e l’avrò“.

14:05 – Prosegue il momento difficile di Franco Morbidelli che sta lavorando sul suo stile di guida per provare ad avvicinarsi alla top-10. Leggi QUI il nostro articolo.

La cronaca della FP4

14:02 – La FP4 si chiude con il best lap di Bastianini davanti a Marini, Bagnaia, Quartararo e Bezzecchi. 6° Zarco che precede Mir, Martin, Oliveira e Aleix Espargarò.

13:56 – Il Red Bull Ring è il circuito che mette maggiormente a dura prova il sistema frenante delle MotoGP. Brembo ha portato il disco ventilato da 355 millimetri, il cui utilizzo non è obbligatorio per i piloti, ma è consigliato con l’introduzione della nuova chicane tra le curve 1 e 3.

13:52 – La top-10 della FP4: Bastianini, Marini, Bagnaia, Bezzecchi, Zarco, Martin, Oliveira, Aleix Espargarò, Alex Marquez e Di Giannantonio.

13:47 – Caduta di Pecco Bagnaia alla curva 9, ma nessuna conseguenza per il pilota della Ducati che punta alla pole position.

13:45 – Nelle FP4 MotoGP a Zeltweg Enea Bastianini al comando in 1’29″7 davanti a Bagnaia, Bezzecchi, Zarco e Martin.

13:43 – Ai box Aprilia c’è Fernando Alonso, ospite di Massimo Rivola. Il due volte campione di F1 è accompagnato dalla sua fidanzata, l’austriaca Andrea Schlager , che è stata giornalista del Motomondiale.

13:40 – Continua il lungo calvario di Alex Marquez in sella alla Honda. In un’intervista a Dazn anticipa che non ci saranno novità per la sua RC213V: “L’anno prossimo sarò con un altro marchio e non mi daranno nulla. Sono concentrato su me stesso , sulla mia squadra e sull’ottenere il meglio con ciò che abbiamo“.

13:35 – Luca Marini sull’introduzione delle gare sprint in MotoGP: “Non credo che il Mondiale Superbike sia interessante per le gare sprint, ma perché ci sono tre forti protagonisti e tre costruttori sono in testa. Questo rende la categoria molto più interessante”. Il fronte dei contrari fra i piloti sembra piuttosto ampio, entro Misano ci saranno i dettagli del nuovo format.

Il riepilogo delle FP1-2-3 MotoGP

Al Red Bull Ring va in scena il 13esimo turno di qualifiche MotoGP della stagione 2022. Le Ducati hanno dimostrato di aver trovato terreno favorevole sul layout stop and go di Zeltweg, monopolizzando le classifiche delle prove libere svolte fino a questo momento. Il miglior crono della combinata FP1-2-3 porta la firma di Johann Zarco, alla ricerca della sua prima vittoria in classe regina dopo averla sfiorata in più occasioni. Ma non molla la presa Fabio Quartararo che nelle libere di sabato mattina si piazza 2° e insidia la zona podio.

Accesso diretto al Q2 per Pecco Bagnaia che sigla il 5° tempo nella combinata, dentro anche i colleghi di marca Jack Miller, Jorge Martin, Enea Bastianini, le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, la KTM di Brad Binder e l’Aprilia di Maverick Vinales. Dovrà passare per il Q1 Aleix Espargarò, diretto inseguitore del leader MotoGP in classifica, che ha riscontrato qualche problema nell’interpretare la nuova chicane del Red Bull Ring. Per lui anche una cadute nei minuti finali della FP3. Nel primo turno di qualifiche dovrà vedersela con le Ducati “escluse” finora dal Q2: Marini, Bezzecchi e Di Giannantonio, ma occhi puntati anche sulle Honda che riconfermano il grave momento di difficoltà tecnica.

L’arrivo delle gare sprint

In questo week-end di MotoGP a prendere il centro della scena è la decisione di Dorna e FIM di introdurre le gare sprint dal prossimo anno. Carmelo Ezpeleta, Hervé Poncharal e Jorge Viegas hanno tenuto una conferenza stampa alle ore 12:00 per confermare le voci trapelate da ieri. I piloti della classe regina sembrano spaccati sulla decisione arrivata dall’alto e senza possibilità di poter ribattere in Safety Commission. Ben più soddisfatti i manager dei costruttori che intravedono più interesse mediatico e quindi più investimenti per uno sport che va alla ricerca di innalzare il livello dello show prendendo ispirazione dal WorldSBK e dalla Formula 1. Nel prossimo round di Misano ci saranno maggiori dettagli suo nuovo format.

Foto di Valter Magatti