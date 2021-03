LIVE MotoGP, Test Qatar day-5: segui la diretta in tempo reale

LIVE della 5^ giornata di Test MotoGP in Qatar. Segui la diretta in tempo reale con tempi, classifica, commenti e aggiornamenti dal circuito di Losail.

11:58 – Franco Morbidelli non è pienamente soddisfatto del potenziale della sua moto. Maggiori dettagli nel nostro articolo.

11:48 – Nella giornata di test MotoGP odierna si prevedono molte simulazioni di gara. Aleix Espargarò sarà tra quelli: “Sei piloti hanno terminato sotto 1:54 in media. Giovedì faremo una simulazione di gara , come penso molte altre, e penso che avremo tempi molto, molto veloci“. Simulazione prevista anche per Pecco Bagnaia e Luca Marini.

11:37 – Mercoledì Johann Zarco ha toccato la velocità massima di 352,9 km/h, la più veloce che mai sul circuito di Losail. “Ma penso che se avessimo il vento alle spalle potremmo avvicinarci a 360 km/h, sarebbe un record completamente nuovo. Ma alla fine devi frenare“.

11:25 – Valentino Rossi ieri ha provato una nuova carena per la sua M1. “Oggi ho provato diverse cose sull’aerodinamica, come una nuova carenatura, ed è molto utile. Abbiamo migliorato molto la velocità massima e questo è positivo, anche se le Ducati sono comunque 10 km/h più veloci. Ma abbiamo anche fatto molti progressi“.

11:19 – Brembo ha portato in pista una nuova generazione di dischi anteriori. È un disco in carbonio con diametro 340 mm che garantirà una migliore capacità di raffreddamento.

Il riassunto del day-4

A Losail va in scena la quinta giornata di test MotoGP, penultimo round utile prima dell’inizio del Motomondiale 2021. Nella giornata di mercoledì Jack Miller ha infranto il record del circuito di Losail in in 1’53”183. E nelle giornate fra oggi e domani il riferimento cronometrico potrebbe essere ulteriormente abbassato. Ci proveranno le Yamaha factory di Fabio Quartararo e Maverick Vinales, per tradizione velocissimi sul giro secco, nonostante le YZR-M1 lamentino un consistente gap di top speed. Ma non solo, anche nei punti di frenata le moto di Iwata perdono decimi preziosi. “Sono un po’ preoccupato – ha detto il francese -. Se non riusciamo a risolvere i nostri problemi, la Ducati ci mangerà in rettilineo. Dobbiamo stare davanti a loro in qualche modo e colmare le lacune altrove“.

In casa Honda, e precisamente nel box di Pol Espargarò, si cominciare a sorridere. Quinto crono per il neo arrivato che ha migliorato di 8 decimi il suo tempo sul giro rispetto a domenica. Il minore dei fratelli Espargarò deve continuare a lavorare per trovare maggior feeling con l’anteriore, ma c’è grande ottimismo in vista della prima gara. Nel day-4 ha provato i primi aggiornamenti per la sua RC213V e diverse impostazioni di elettronica. Deve prendere ancora piena confidenza con il prototipo HRC: “Devo anche conoscere meglio il cruscotto. Soprattutto, devo ancora capire quali pulsanti devo premere all’avvio“. Giornata di lavoro rallentata in casa Honda, a causa dell’incidente accorso a Stefan Bradl in curva 2 che è ritornato ai box con largo anticipo.

Aprilia ribadisce le buone impressioni con Aleix Espargarò. Un incidente alla curva 4 ha costretto a frenare sulla tabella di marcia, ma ha chiuso con un incoraggiante sesto tempo. Ancora nessuna KTM si affaccia nella top-10, il migliore è Miguel Oliveira, dodicesimo, che ha focalizzato l’attenzione su una nuova specifica di motore. Il best lap di Jack Miller ha stupito non poco le Suzuki, consapevoli che il giro singolo resta un tallone d’Achille per la GSX-RR. “L’anno scorso abbiamo dimostrato di essere costanti. Questo è probabilmente il nostro vantaggio“, ha ammesso Joan Mir. “Possiamo competere con loro in altre aree, ma un giro veloce non è il nostro forte“.

