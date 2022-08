MotoGP Silverstone, Prove 1: Zarco-Bagnaia, top Ducati con cadute

Ducati ha vinto tre volte sul tracciato di Silverstone. Certamente la truppa in rosso cercherà di ripetersi, la partenza intanto non è male. Johann Zarco e Pecco Bagnaia, nonostante una caduta a testa, hanno portato due Desmosedici in vetta alla classifica delle prime prove libere. Il leader MotoGP Fabio Quartararo ha chiuso con il quarto tempo, Aleix Espargaró è infine sesto. Top 4 iridata che si fa vedere da subito, un primo segnale alla ricerca della migliore ripartenza possibile. Ecco com’è andata.

LIVE MotoGP

11:50 – I migliori settori in questa prima sessione a Silverstone.

11:43 – Classifica congelata: 1-2 Ducati con Johann Zarco e Pecco Bagnaia, ripartiti alla grande dopo i rispettivi incidenti. Quarto il leader Fabio Quartararo.

11:40 – Assalto finale, cambia più volte anche la vetta della classifica.

11:37 – Aleix Espargaró si prende il secondo posto. Aprilia scatenate in questo primo turno, Viñales è 4°.

11:28 – È ora Alex Rins il migliore, seguito dal leader MotoGP Fabio Quartararo, ripartito presto dopo l’intoppo iniziale.

11:24 – Seconda caduta Ducati in questo turno, stavolta si tratta di Johann Zarco alla Luffield.

11:16 – Maverick Viñales comanda la classifica del turno, seguono Alex Rins e Takaaki Nakagami. Marco Bezzecchi top rookie in settima posizione.

11:06 – Fabio Quartararo invece, dopo qualche prova di Long Lap Penalty, rallenta vistosamente. Qualche problema alla sua M1, serve una spinta fino al box, prontamente fornita da Jack Miller.

11:05 – Non un buon inizio per Pecco Bagnaia: l’alfiere Ducati è protagonista di una scivolata alla Arena!

11:02 – Riguardo la seconda sella in LCR, “Non è stato ancora deciso. Ai Ogura rappresenta il futuro, Taka è il presente e l’esperienza, molto importante per noi per lo sviluppo, considerando anche che parla la stessa lingua. Le prossime due-tre gare saranno importanti per il suo futuro.”

10:59 – Lucio Cecchinello ha commentato a motogp.com l’ultima mossa di mercato. “Alex Rins è un pilota molto competitivo, talentuoso nello sviluppo della moto ed è un aspetto importante per noi. Prima però vogliamo finire al meglio il periodo con Alex Marquez.”

10:55 – Si comincia, la MotoGP entra in azione a Silverstone.

10:50 – Alex Rins l’anno prossimo andrà in LCR Honda. Il #42 è pronto alla sfida: “Lavorerò per far sì che la Honda ritorni una moto vincente.” Prima però bisogna finire al meglio con Suzuki: “Dobbiamo ritrovare la velocità delle prime gare, siamo sulla strada giusta.”

10:40 – “Un peccato che una carriera come la sua finisca così” è stato il commento di Aleix Espargaró sul ritiro di Dovizioso. Confermando una volta di più la stima per il collega: “Ha portato Ducati dal fondo in alto, è stato un esempio per me ed Aprilia.”

10:30 – I piloti MotoGP si sono schierati tutti in difesa di Quartararo. “Una sanzione incomprensibile” hanno dichiarato in coro Espargaró, Bagnaia e Rins nella conferenza stampa del giovedì.

Premessa

La notizia bomba del weekend è il prossimo addio di Andrea Dovizioso, che lascerà il Motomondiale dopo il round di casa a Misano. Un ritiro anticipato, risultato di una stagione molto difficile per il forlivese di RNF Yamaha. Guardando la situazione iridata, si riparte da Fabio Quartararo nettamente al comando della classifica. Ma con una sanzione da scontare dopo l’incidente ad Assen, un’occasione per i diretti inseguitori per recuperare terreno. Aleix Espargaró in particolare è galvanizzato dopo la prima parte di stagione e punta a fare bene sulla pista del primo podio Aprilia in MotoGP. Pecco Bagnaia poi sa molto bene che non può più concedersi alcun errore se vuole mantenere viva la possibilità di lottare per l’iride 2022.

Foto: motogp.com