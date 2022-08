MotoGP, Andrea Dovizioso clamoroso: addio dopo la gara di Misano

Andrea Dovizioso non porterà a termine la stagione MotoGP. Il 36enne forlivese chiuderà la sua carriera dopo la gara di casa a Misano in programma agli inizi di settembre. Sarà il suo ultimo Gran Premio dopo 21 anni nel Motomondiale, al suo posto ci sarà il collaudatore Yamaha Cal Crutchlow, che disputerà le ultime sei gare. Non ci sono stimoli né divertimento quando sai che sarà impossibile adattare il proprio stile di guida alla YZR-M1, nonostante il buon feeling che era riuscito ad instaurare nel 2012 con il team satellite. “Ho deciso di provarci perché credevo fortemente in questo progetto e nella possibilità di fare bene“.

Dovizioso dice addio alla MotoGP

Quando ha firmato la scorsa estate con la Casa di Iwata mai avrebbe immaginato di ritrovarsi a tante difficoltà. Era certo potesse trovarsi a suo agio con la Yamaha M1, invece si è rivelata un ostacolo insormontabile che mette fine alla sua lunga e prestigiosa carriera. “Purtroppo, negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente. La situazione è molto diversa da allora. Non mi sono mai sentito a mio agio con la moto, non sono riuscito a sfruttare al meglio il suo potenziale nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e di tutta la Yamaha“.

Nelle prime undici gare della stagione MotoGP 2022 ha raccolto appena 10 punti, senza mai entrare in top-10. “I risultati sono stati negativi, ma al di là di questo, la considero comunque un’esperienza di vita molto importante. Quando ci sono tante difficoltà, bisogna avere la capacità di gestire bene la situazione e le proprie emozioni… Il rapporto è rimasto leale e professionalmente interessante – ha sottolineato Andrea Dovizioso – anche nei momenti più critici: non era così scontato che accadesse. Per tutto questo e per il loro supporto, ringrazio la Yamaha, il RNF Racing Team, WithU e gli altri sponsor coinvolti nel progetto. Non è andata come speravamo, ma era giusto provarci. La mia avventura finirà a Misano, ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre“.

Le parole del boss Razali

Nonostante qualche dissapore nelle settimane precedenti, Razlan Razali si dice addolorato per la decisione di Andrea Dovizioso. La speranza era di proseguire fino a Valencia prima dei saluti finali, invece il forlivese ha voluto anticipare i tempi e la fine dell’agonia. “Non vedevamo l’ora di lavorare per cambiare le cose per Andrea, soprattutto dopo alcuni risultati positivi nelle ultime due gare. Tuttavia, ha deciso di ritirarsi e lo rispettiamo. Ci dispiace di vedere un grande ed esperto pilota come Andrea lasciare il campionato e non finire la stagione con noi… Nonostante non siamo riusciti a raggiungere insieme i risultati sperati, siamo comunque onorati e contenti di avere un nome importante come Andrea nel nostro team. Vorremmo ringraziare Andrea per il suo supporto, competenza e contributo – ha concluso il team principal Razali – e continueremo a dargli il pieno supporto per il resto delle tre gare”.