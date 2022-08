Moto2: Pedro Acosta, rientro a Silverstone dopo l’infortunio

La prima parte di stagione si era conclusa prematuramente per Pedro Acosta, fermato da un importante infortunio. Una frattura del femore in allenamento dopo la tappa in Germania (chiusa col 2° podio Moto2), con conseguente operazione ed addio al round ad Assen. Ora il campione Moto3 in carica ed attuale miglior esordiente della categoria intermedia è pronto per il ritorno in azione. I medici hanno dato l’OK, lo spagnolo di KTM Ajo è pronto per dire la sua a Silverstone.

Dove può arrivare in Gran Bretagna? Certo è logico aspettarsi qualche sorpresa da parte dello Squalo di Mazarrón, ma non bisogna dimenticare comunque che ha subito un infortunio importante. La pausa estiva gli è servita per il lungo recupero, oltre che per non perdere più di un GP. Ora bisogna ricostruire anche il feeling in sella, ma vista la crescita esponenziale prima della lesione potrebbe non volerci molto. Anzi, aspettiamocelo come eventuale mina vagante in questa seconda parte di stagione Moto2.

“L’obiettivo è ritrovare il giusto feeling” ha sottolineato Pedro Acosta. “Il recupero è stato lungo, sto lavorando duramente per tornare al livello che avevo in precedenza. Mi sento bene fisicamente, ma ora dobbiamo ritrovare anche le giuste sensazioni in sella. Passo dopo passo torneremo al 100%.” Profilo basso per l’iridato Moto3 ed esordiente in Moto2, ma sarà davvero così? Aspettiamoci qualche ‘scherzetto’ già in questo round…

Foto: Red Bull KTM Ajo