MXGP, ritorno in Svezia: programma e orari, diretta su Raisport

Mondiale Motocross di scena a Uddevalla, tracciato svedese che torna ad ospitare una tappa MXGP per la prima volta dal 2019. Tim Gajser può già chiudere i conti? Sicuramente può dare una zampata decisiva, matematicamente bisogna aspettare almeno il prossimo round in Finlandia. Servirà un vero terremoto però per impedire che l’alfiere HRC si prenda il suo quinto iride. Nonostante gli ultimi due eventi un po’ più complessi, mantiene un solido vantaggio di 122 punti, difficile da recuperare per gli avversari a questo punto del campionato. Ma certamente questi ci proveranno, in particolare Jeremy Seewer e Jorge Prado, primi inseguitori in classifica iridata.

Attenzione anche al trio olandese Bogers, Coldenhoff (vincitore del GP di Svezia 2019) e Vlaanderen, certo galvanizzato da quanto fatto a Lommel ed a caccia del bis. Non mancheranno vari piloti di casa: oltre ai titolari Alvin Ostlund e Anton Gole, si aggiungono le wild card Danne Karlsson, Anton Nordström Graaf, Emil Berggren, and Eddie Hjortmarker. In casa Italia segnaliamo l’assenza di Nicholas Lapucci, ancora alle prese con i postumi dell’incidente a Loket. Mattia Guadagnini, Ivo Monticelli ed Alberto Forato invece puntano a ben figurare sulla pista svedese. L’entry list completa.

La top ten iridata

1. Tim Gajser (SLO, HON), 605 punti

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 483 punti

3. Jorge Prado (ESP, GAS), 465 punti

4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 442 punti

5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 441 punti

6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 342 punti

7. Brian Bogers (NED, HUS), 332 punti

8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 312 punti

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 287 punti

10. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 239 punti

Gli orari (diretta integrale su mxgp-tv.com)

Sabato 6 agosto

11:20 MXGP Free Practice

14:00 MXGP Time Practice

17:10 MXGP Qualifying Race

Domenica 7 agosto

10:45 MXGP Warm Up

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2, Raisport e Rai Play)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2, Raisport e Rai Play)

Foto: mxgp.com