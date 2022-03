16:00 – Inizio di stagione in salita per Andrea Dovizioso in sella alla Yamaha M1 ufficiale. “Perdiamo tempo sui rettilinei. Ma non è l’unica area. Perdiamo più tempo nei duelli“, ha spiegato il forlivese. “Ovviamente sarebbe utile se avessimo più potenza in quinta e sesta marcia. Ma se potessi cambiare qualcosa sulla moto, non cambierei prima il motore. Guido con il mio stile di guida, quindi forse è per questo che ho bisogno di cose diverse rispetto agli altri colleghi Yamaha“.

L’ultima sessione di libere MotoGP del Qatar

15:55 – Chi sarà il primo poleman MotoGP della stagione 2022? I pronostici danno Marc Marquez come favorito, ma le Ducati di Bagnaia, Martin e Bastianini potrebbero sorprendere qui in Qatar.

15:51 – La quarta sessione di prove libere MotoGP si chiude con Johann Zarco in 1’54″622 davanti a Taka Nakagami e Aleix Espargarò. A seguire Fabio Quartararo, Pol Espargarò, Brad Binder, Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Marc Marquez ed Enea Bastianini.

15:45 – Le prime qualifiche della Moto2 vedono Celestino Vietti in pole position davanti a Tony Arbolino. Leggi il riepilogo QUI.

15:42 – Dalla classifica combinata delle prime tre sessioni di libere emerge quasi incredibilmente l’esclusione di Fabio Quartararo dalla top-10. Il francese e la Yamaha hanno rimandato la decisione sul rinnovo di contratto. Di questo passo la firma potrebbe allontanarsi: “Ora non mi lamenterò, né lo farò fino a Valencia – ha detto il campione al termine del venerdì -. Non c’è niente da fare, ma non è normale essere dieci chilometri orari più lenti“.

15:38 – Interessante notare la tabella della velocità massima dopo le FP3 di sabato mattina. Ducati al comando con una top speed di 350,6 km/h a pari merito con la Honda. Suzuki e Aprilia si fermano a 347,2 km/h, KTM e Yamaha a 345 km/h.

15:35 – Piero Taramasso, boss Michelin MotoGP: “La scelta per l’anteriore sarà la soft per tutti, al posteriore tra soft e media. La media farà la gara, sulla soft c’è più grip e solo stasera sapremo se potrà coprire la distanza di gara. Oggi la pista non è in buone condizioni, c’è vento e sabbia, sarà difficile scendere sotto il record della pista (1’52″772 firmato da Pecco Bagnaia nel 2021)”.

15:30 – Cala il tramonto sul circuito del Qatar, cielo grigio ma la pioggia dovrebbe restare solo uno spauracchio. Le temperature dell’asfalto si aggirano sui 28° C, venti moderati che potrebbero mettere in difficoltà l’aerodinamica delle moto. Al posteriore si lavora alternando gomme soft e medie.

Il bilancio delle prove libere MotoGP

Prima sessione di qualifiche MotoGP della stagione 2022 sul circuito del Qatar. La classifica combinata delle prime tre sessioni di prove libere vede al comando la Suzuki di Alex Rins, in splendida forma sin dal venerdì. Il prototipo di Hamamatsu conferma le buone impressioni registrate nei test invernali, con una GSX-RR capace di mantenere tutti i suoi punti forti e migliorare in alcune aree come motore e aerodinamica. Terzo crono utile per il compagno di box Joan Mir che si avvia verso la riconferma del contratto con il suo costruttore dopo le indiscrezioni di mercato delle ultime settimane.

Ottima la prestazione di Marc Marquez che sigla il secondo tempo nella combinata FP1-2-3. E’ ancora in fase di apprendistato con la Honda RC-V e deve gestire l’infortunio al braccio che ancora gli impedisce di essere al limite. Accede direttamente alla Q2 anche la Honda di Pol Espargarò che risulta 6° con un gap di 3 decimi. Tra i primi dieci anche quattro Ducati Desmosedici su otto, tra cui in ordine di tempi Jorge Martin, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia e Jack Miller. Gli altri piloti del marchio emiliano dovranno passare per la Q1. Nella top-10 anche la Yamaha di Franco Morbidelli e l’Aprilia RS-GP di Aleix Espargarò.

I piloti della Q1

Inizia in salita il campionato MotoGP 2022 per il campione in carica Fabio Quartararo, che continua a lamentare problemi sulla sua YZR-M1: il pilota di Nizza manca l’accesso diretto alla Q2 per soli 20 millesimi di secondo, ma giunto ai box dopo la FP3 è sembrato molto contrariato e deluso. Sarà una prima manche di Qualifiche molto combattuta: dentro anche le quattro KTM, Andrea Dovizioso, le Ducati ufficiali di Zarco e Marini, l’Aprilia di Vinales. Alle 16:00 ora italiana prenderanno il via le qualifiche del GP del Qatar, alle 16:25 semaforo verde per la Q2 (QUI tutti gli orari). Tra poco scopriremo la prima griglia di partenza di questa stagione MotoGP 2022.

Foto di Valter Magatti