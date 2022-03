Moto2 Qatar: ci pensa Celestino Vietti, ecco la prima pole!

Sembrava ormai una pole certa per Sam Lowes, che avrebbe replicato così i risultati del 2021. Ma non è sfuggita un’uscita alla curva 15, a cui è seguita quindi la cancellazione del suo miglior tempo. Esulta così Celestino Vietti, risalito proprio all’ultimo in seconda posizione e ritrovatosi di colpo davanti a tutti! È la prima pole Moto2 del pilota italiano di VR46, ma è un doppio tricolore con Tony Arbolino in seconda piazza, mentre Lowes completa la prima fila in Qatar. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: nessun italiano in top 4

Si comincia, in pista i piloti che sono rimasti fuori dalla top 14 alla fine del terzo turno di libere. Tra loro ci sono anche gli italiani Lorenzo Dalla Porta, Simone Corsi, Alessandro Zaccone, Romano Fenati e Niccolò Antonelli, la maggior parte degli altri esordienti, più l’acciaccato Bo Bendsneyder (reduce dalla frattura di una clavicola). Emerge presto Fermín Aldeguer, finché sul finale non compare Albert Arenas in vetta alla classifica. Poco male, visto che entrambi passano al turno successivo, così come il #64 appena citato e Barry Baltus.

Q2: è pole per Celestino Vietti

Gli ultimi quattro nomi si aggiungono alla lista, scatta la battaglia per le prime 18 posizioni in griglia di partenza. Nomi interessanti da subito in vetta, come Arenas, Arbolino, Beaubier ed anche il rookie Salac, a cui seguiranno molti altri, mentre finisce subito il turno di Somkiat Chantra, caduto alla curva 5. Ma poco dopo vediamo anche Pedro Acosta a terra alla curva 16, cade poi pure Marcel Schrötter alla curva 2. In testa invece si infiamma la lotta, con tanti piloti a caccia della prima casella in griglia. Alla fine per Sam Lowes sembra la replica di quanto fatto l’anno scorso in Qatar, ma ecco che il tempo viene tolto per un’uscita di pista! Celestino Vietti, 2° all’ultimo, si prende così la prima pole Moto2! Doppia Italia con Tony Arbolino a seguire, 3° è il suo compagno di squadra.

Foto: VR46 Racing Team