Moto2 2022: Barry Baltus, il ritorno del #7 nel ricordo di Sheene

Quando il nome ed il numero sono garanzia di passione per le due ruote. È il caso di Barry Baltus, 18 anni ad inizio maggio, prossimo alla sua seconda stagione nella categoria Moto2 sempre nelle file del team RW Racing GP. Nel conto alla rovescia dei pochi giorni ormai mancanti per il primo GP della stagione 2022, ieri il belga ha voluto ricordare sia l’origine del suo nome che il suo cambio di numero (l’anno scorso era il #70, il #7 era di Baldassarri). La “causa” è una Leggenda del passato, ovvero l’indimenticabile bicampione del mondo Barry Sheene.

“Sono davvero felice di poter correre con il numero #7 quest’anno!” ha scritto Baltus sui suoi canali social. Spiegando poi il motivo. “È il numero con cui ho corso fin da quand’ero un bambino, oltre ad essere il numero di Barry Sheene, il pilota del quale porto il nome.” Un grande motivo di orgoglio per il giovane originario di Namur. “Vedere il #7 vicino a ‘Baltus’ quando torno al box scalda il cuore” ha sottolineato. Una motivazione in più verso il primo GP dell’anno, tra pochissimi giorni in Qatar. Puntando ad inizio ben diverso dalla stagione 2021, con l’infortunio nelle libere ed il KO per varie gare.

Foto: zelos.be