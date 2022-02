Moto2, RW Racing GP si presenta con Baltus e Van den Goorbergh

Una squadra molto rinnovata per una nuova sfida nel Mondiale Moto2. RW Racing GP, chiuso il capitolo col telaista giapponese NTS, affronterà il 2022 con KALEX ed una giovanissima formazione. Da una parte la conferma Barry Baltus, pilota belga classe 2004 (18 anni a maggio), dall’altra ecco in arrivo l’esordiente Zonta van den Goorbergh, figlio d’arte olandese (compirà 17 anni a dicembre), chiamato al grande salto dal CEV Moto3 alla classe intermedia del Motomondiale.

Barry Baltus riparte particolarmente carico dopo un 2021 complicato. Un infortunio nel corso delle libere del primo GP dell’anno lo costringe a saltare quattro eventi in totale. Non il top per un rookie della categoria, ma arriveranno i primi (e finora unici) punti mondiali nella corsa al Sachsenring. Zonta van den Goorbergh (figlio e nipote di motociclisti) approda in Moto2 direttamente dall’ex Mondialino Moto3, ora rinominato JuniorGP (qui il suo profilo). Davvero una sfida importante, vedremo come se la caverà a livello mondiale.