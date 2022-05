14:45 – Il cronometro della Q2 si è fermato a -13:50, ancora nessun giro cronometrato. I marshall hanno pulito la macchia d’olio nella zona dove è caduto Marc Marquez.

14:40 – Piloti tutti fermi ai box in attesa del semaforo verde. Resta l’incognita meteo, ma la tendenza sembra rivolta alle gomme slick. Nei minuti finali dovrebbe arrivare il tanto atteso acquazzone, ammesso che i satelliti siano infallibili…

14:35 – Si scende in pista con gomme slick. Intanto sventola bandiera rossa: cade Marc Marquez e la sua moto prende fuoco. Il campione di Cervera si è rialzato con le sue gambe ed è tornato subito ai box.

14:32 – 24°C la temperatura dell’aria, 30°C quella dell’asfalto, la pioggia scende sottile sul circuito del Mugello.

La cronaca della Q1

14:27 – Diggia e Marquez passano al Q2. Partiranno dalla quinta fila Jack Miller, Michele Pirro e Miguel Oliveira. Binder, Mir e Alex Marquez scatteranno dalla sesta fila. Nelle retrovie Vinales e Rins.

14:26 – Di Giannantonio davanti a tutti in 1’47″6 e rifila quasi sei decimi a Marc Marquez.

14:25 – Marc Marquez al comando in 1’48″8 e precede Jack Miller di sei decimi.

14:23 – Vinales è rientrato con la moto da asciutto per prendere l’Aprilia RS-GP in assetto da bagnato. Michele Pirro piazza il secondo miglior crono alle spalle di Brad Binder. Anche il collaudatore ha usato gomme slick, ma al Mugello la pioggia persiste.

14:21 – Binder e Oliveira al comando: il pilota sudafricano ha montato gomme da asciutto.

14:18 – Bellissimo confronto ai box Aprilia tra Aleix Espargarò e Maverick Vinales: il pilota di Roses deve valutare se montare slick o rain per tentare l’accesso alla Q2.

14:16 – Oliveira gira in 1’55″3 e piazza il miglior tempo provvisorio della Q1, seguito da Miller e Di Giannantonio. Problemi per Marc Marquez che lamenta un gap di oltre 3″ dal rivale KTM.

14:10 – Inizia la prima manche delle qualifiche MotoGP.

14:08 – Le condizioni da bagnato potrebbero creare qualche problema a Pecco Bagnaia che fino a questo momento si è rivelato il padrone incontrastato sul giro secco. Al Mugello inizia a piovere più insistentemente, tra meno di 15 minuti previsto un temporale.

Le prove libere-4 del Mugello

14:02 – Le FP4 si chiudono con Bagnaia al comando, seguito da Bezzecchi, Marquez, Oliveira, Miller, Rins, Binder, Pol Espargarò, Martin e Vinlaes.

13:59 – Jorge Martin sarà penalizzato di tre posizioni in griglia per aver rallentato durante le FP3. Un minuto al termine dell’ultima sessione di prove libere.

13:57 – Piloti in pista con gomme da bagnato. Nel paddock MotoGP gironzola anche Andrea Iannone che si è fermato a parlare con Valentino Rossi.

13:53 – Ai box Ducati c’è anche Michael Ruben Rinaldi: “La moto somiglia molto alla mia, non potevo non venire… Da quando sono arrivato in SBK il livello si è alzato tanto, bisogna essere ad alti livelli per competere con Rea, Toprak e Bautista“.

13:50 – Michele Pirro in pista come wild card Ducati: “Non è una condizione ideale, piove a tratti, sono i classici temporali estivi. Vediamo di sfruttare al massimo le condizioni che ci sono. Sto provando delle soluzioni, ogni turno è diverso, il livello è alto e basta poco per fare un salto in avanti“.

13:48 – Piloti fermi ai box: condizioni troppo asciutte per montare gomme rain, troppo rischiose per montare le slick. Tra una ventina di minuti si prevede un acquazzone.

13:45 – Le FP4 della MotoGP vedono al comando Pecco Bagnaia in 1’46″6 davanti a Marco Bezzecchi. I piloti si preparano con gomme e assetti da bagnato. Enea Bastianini ha rimediato una caduta frutto di una sua distrazione: al rientro ai box ha dovuto cambiare la tuta. Il team Gresini al lavoro per garantirgli almeno due Ducati GP21 per le qualifiche.

13:42 – Alle 12:20 Valentino Rossi ha ritirato il numero 46 in una cerimonia organizzata da Dorna sul rettilineo del tracciato toscano. Leggi QUI il nostro articolo.

13:40 – Agglomeramento di nuvole sul circuito del Mugello, la pioggia inizia ad essere un pericolo incombente. “Le nostre previsioni dicono piogge intense per la Q2“, ha commentato Davide Tardozzi.

Riepilogo delle libere MotoGP

Il campionato del mondo di MotoGP corre l’ottava tappa della stagione 2022 sul circuito del Mugello. Dopo le prove libere che hanno visto protagoniste le Ducati, tutto è pronto per le Qualifiche sul tracciato toscano, dove bisognerà bilanciare velocità massima e percorrenza di curva. Il miglior crono nella classifica combinata FP1-2-3 porta la firma di Pecco Bagnaia che ferma il cronometro sull’1’45″3 e rifila un distacco di 276 millesimi all’Aprilia di Aleix Espargarò, altra grande protagonista in questo week-end italiano.

Accesso diretto alla Q2 anche per le Ducati di Luca Marini, Johann Zarco, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi, Jorge Martin. Non riesce l’impresa al rookie Fabio Di Giannantonio, che perde la posizione nei primi dieci nelle fasi finali della terza sessione di prove libere. Dovrà passare per la Q1 anche la Desmosedici factory di Jack Miller insieme a quella del collaudatore Michele Pirro. In top-10 finiscono anche le Honda di Pol Espargarò e Taka Nakagami, oltre alla Yamaha di Fabio Quartaro che riesce a centrare il decimo tempo sul filo del rasoio, anticipando di 28 millesimi la RS-GP22 di Maverick Vinales.

Il gruppo della Q1

Nelle qualifiche MotoGP del Mugello dovranno sudarsela molti nomi noti, a cominciare da Marc Marquez che chiude la combinata al 21° posto. Per il campione della Honda si prospetta l’ipotesi di un quarto intervento chirurgico per accelerare sui tempi di recupero dell’omero destro, ma al momento non arrivano conferme né smentite da parte dell’entourage HRC. L’otto volte iridato ha più volte sottolineato come dovesse preservare le forze durante le il venerdì e il sabato per provare a dare il massimo in gara. Nella Q1 occhi puntati anche sulle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins e sulle quattro KTM RC16. Prosegue il momento difficile di Andrea Dovizioso in sella alla M1: 25° crono al termine delle prime tre sessioni di prove libere.