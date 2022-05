MotoGP, Valentino Rossi ritira il 46: “Potevo correre altri 3-4 anni”

Sul rettilineo del Mugello viene ritirato il numero 46 di Valentino Rossi alla presenza di amici e del boss della Dorna Carmelo Ezpeleta. Una giornata davvero speciale per il campione di Tavullia e i suoi fan. Un’onorificenza già concessa al 34 di Kevin Schwantz e al 65 di Loris Capirossi. Sulle colline toscane viene proiettato il leggendario numero creando un’atmosfera magica, capace di riscaldare il pubblico accorso sul prato e sulle tribune, arrivato in parte anche per questo evento eccezionale. Nella giornata di ieri il suo storico rivale Max Biaggi è entrato ufficialmente tra le ‘MotoGP Legends’.

Valentino Rossi eroe del Mugello

Presenti gli allievi dell’Academy, Matteo Flamigini, l’amico Alessio Salucci, la storica voce Giovanni Di Pillo che ringrazia Valentino Rossi per quanto ha dato alla storia del motociclismo mondiale. “Ciao a tutti, grazie per il meraviglioso supporto e il tifo, le emozioni di questi anni. Il pubblico del Mugello è stato sempre emozionante, il giro della domenica mattina è una delle emozioni più grandi per un pilota di moto. Peccato, potevamo correre altri tre o quattro anni. Mi fanno male la schiena e le ginocchia – ha scherzato il Dottore -, da lì ho capito che sto diventando vecchio“.

Dopo la consegna del numero 46 Valentino Rossi è ritornato al box del suo team Mooney VR46. In questo week-end sta lavorando a stretto contatto con Luca Marini e Marco Bezzecchi, approfittando di una pausa nel calendario del Fanatec GT WCE. Jorge Lorenzo ai microfoni di DAZN ammette: “Valentino ha reso il motociclismo più grande ed è riuscito a far seguire il motociclismo anche a chi non lo seguiva. Lo si nota dal numero di spettatori da quando non c’è più“.

Foto: Motogp.com