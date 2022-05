MotoGP, Biaggi: “Bastianini come me, ma lui è love and peace”

Durante il venerdì del Mugello Max Biaggi è stato nominato ufficialmente ‘MotoGP Legend’. La cerimonia era programmata nel 2020, poi la pandemia Covid-19 ha costretto a cancellare l’evento rimandandolo fino al 27 maggio 2022. Il Corsaro vanta quattro titoli mondiali consecutivi nella “middle class”, nella Top Class per tre volte si è confermato viceampione, dal 2007 al 2012 ha conquistato due titoli iridati nel WorldSBK. Alla cerimonia erano presenti anche i due figli Ines e Leon e una folta schiera di amici, tra cui Jorge Lorenzo, insignito del medesimo riconoscimento alcune settimane fa a Jerez.

Max eroe della MotoGP

Max Biaggi ha scritto l’epoca d’oro del motociclismo, insieme a Valentino Rossi e Loris Capirossi. “È stata bellissima perché ho abbracciato sia il mondo delle due tempi, in 250 e poi 500, che quella più evoluta delle quattro tempi, l’elettronica, le prime appendici aerodinamiche“. Il cuore del campione romano va alla due tempi… “Coi quattro è diventato leggermente più semplice ma, allo stesso tempo, sono subentrate altre difficoltà. Stare in scia è complicato, si scaldano le gomme anteriori, la moto non risponde più come prima… problematiche che un tempo erano sconosciute“.

Biaggi si rivede in Enea Bastianini

E’ diventato MotoGP Legend grazie al marchio Aprilia con cui ha vinto tutti e sei i titoli mondiali. Non a caso quest’anno la Casa di Noale è tra le grandi protagoniste del campionato. “Nessuno si aspettava questa stabilità di risultati“, ammette Biaggi a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Abbiamo sempre minimizzato il valore di Espargarò, ma con questa moto Aleix è cresciuto talmente tanto che è diventato fortissimo. Lui è uno duro a morire, non getta mai la spugna, fa meno errori perché adesso non è più così costantemente al limite, e la classifica parla chiaro“. Ma oggi chi è il nuovo Biaggi? L’ex pilota non ha dubbi: “Bastianini, come stile e intensità“. Anche se caratterialmente diverso: “Lui è uno easy, peace and love, ma le cose cambiano…“.

