La prima giornata di prove MotoGP al Mugello per Andrea Dovizioso si conclude con il crono numero 22, appena un passo alle spalle di Franco Morbidelli (21°). Pesa tanto la mancanza di feeling con la Yamaha M1 per il veterano forlivese che lamenta un gap di 1,6″ dal best lap di Aleix Espargarò. Un divario incolmabile da qui alla gara che getta ancora più ombre sul futuro del pilota italiano: venerdì il team RNF ha annunciato la nuova partnership con Aprilia. Ma il suo nome né quello di Darryn Binder rientrano nei progetti del manager malese e di Massimo Rivola.

Dovizioso senza futuro in MotoGP

Andrea Dovizioso prova a non pensare alla classifica e al futuro, cercando di godersi le emozioni che solo il Mugello sa dare. “Ad una certa età alcuni ragionamenti sono giusti… Quando hai la possibilità di correre al Mugello è veramente una gara unica, tutto è bello ed esagerato. Bisognerebbe godere di questa fortuna che abbiamo, ma faccio fatica perché ho un carattere particolare, tutto legato ai risultati… Non è bello andare in pista e non essere veloci“. In questi giorni tutti parlano di mercato, ma per il 36enne non sembrano esserci spiragli per la prossima stagione MotoGP. Non avrà nessuna influenza la nuova collaborazione del team RNF con la Casa di Noale. “Non cambia nulla perché non ho progetti per il futuro. Sto già lottando molto per trovarmi in questa situazione, quindi non penso sia troppo intelligente pensare al futuro in questo momento“.

L’addio è un’ipotesi plausibile

Meno di un anno fa ha intrapreso una serie di test privati con Aprilia, ha girato con la RS-GP tra Italia e Spagna, prima di decidere di firmare con Yamaha. Ironia della sorte, la squadra satellite di Razlan Razali ha firmato con il costruttore veneto. “Non si tratta di quale marchio, di quale squadra o se parlo con una squadra per il futuro. Sono io il primo a non parlare di futuro“. L’addio alla MotoGP sembra l’unica soluzione? “In questo momento posso dire di sì, facilmente, ma vedremo“. Fino all’ultimo momento utile, insieme al suo manager Simone Battistella, cercherà di trovare una soluzione utile, ma difficile, per tentare un riscatto con cui chiudere la sua prestigiosa carriera. Le sue doti di collaudatore sono indiscutibili e qualche marchio potrebbe approfittarne…

