Vittoria di Enea Bastianini davanti ad Alex Rins e Miller.

-3 giri: Bastianini davanti a Miller distaccato di mezzo secondo, seguiti dalle Suzuki di Rins e Mir, 5° Pecco Bagnaia che deve difendersi da Marc Marquez e Fabio Quartararo. Martin, Zarco e inder chiudono la top-10.

-5 giri: Enea al comando! 7° Marc Marquez che supera Fabio Quartararo.

-6 giri: Bastianini recupera oltre due decimi su Miller e si porta a 255 millesimi dalla vetta. Sarà un finale incandescente!

-8 giri: Perde due posizioni Jorge Martin, 2° Enea Bastianini a sette decimi da Miller.

–10 giri: Bastianini va a riprendersi la terza piazza su Rins, 16° Luca Marini.

-11 giri: Alex Rins supera anche Enea Bastianini. Sfida Pecco Bagnaia-Johann Zarco per la quinta piazza, Quartararo 8°, Marc Marquez 10°.

-13 giri: Alex Rins supera Johann Zarco e balza al 4° posto. Marc Marquez 10° dopo un sorpasso su Pol Espargarò. Una gara di MotoGP che regala grandi emozioni!!

–15 giri: La top-10: Miller, Martin, Bastianini, Zarco, Rins, Bagnaia, Mir, Quartararo, Aleix e Pol Espargarò. “La gara è abbastanza lenta, dovremo attendere gli ultimi giri per capire la gestione della gomma“, commenta Davide Tardozzi. Caduta per Alex Marquez.

-17 giri: Non è stata una buona partenza neppure per Luca Marini che gravita 19°. Fabio Quartararo 6° è l’unico pilota della Yamaha a fare la differenza con la YZR-M1. 16° Andrea Dovizioso, 18° Franco Morbidelli.

-19 giri: Bastianini supera Bagnaia e si piazza 3°, ma Jack Miller e Jorge Martin prendono il largo. Out Marco Bezzecchi.

-20 giri: Marc Marquez sprofonda in penultima posizione per un problema tecnico! Miller al comando seguito da Martin, Bagnaia, Bastianini, 5° Quartararo davanti a Zarco, Mir, Rins e ai fratelli Aleix e Pol Espargarò.

Il pre-gara di MotoGP ad Austin

19:58 – Inizia il giro di riscaldamento sul Circuit of the Americas

19:57 – Luca Marini ha centrato la Q2 diretta nella giornata di ieri, ma non ha centrato un giro pulito e scatterà dalla quarta fila. “Non sono completamente soddisfatto: mi aspettavo di essere più vicino ai primi, il gap è ancora molto alto“.

19:54 – Risuona l’Inno americano sul circuito di Austin. 20 i giri da compiere per la bandiera a scacchi. Nelle tre precedenti gare MotoGP abbiamo nove piloti diversi sul podio.

19:52 – Enea Bastianini osservato speciale dopo il trionfo di Losail: “Dovremo salvare gomme e fisico perché è una pista tosta, con cinque Ducati davanti non sarà facile superare ma partiamo in attacco“.

19:49 – Pecco Bagnaia ritrova finalmente la prima fila e proverà a conquistare il primo risultato importante della stagione 2022. “Difficile da prevedere c’è tanto vento, stamattina siamo andati bene. La gestione della gomma dietro sarà fondamentale e farà la differenza“.

19:45 – Marc Marquez non è ancora al top della condizione fisica. Austin è una pista molto fisica e i problemi al braccio non gli permettono di spingere al limite. Per il campione di Cervera sarà una gara di gestione, ma il podio non è un obiettivo impossibile.

19:43: Possibili manovre di mercato piloti nel paddock MotoGP. Leggi qui il nostro articolo.

19:40 – Il tracciato di Austin si sta rivelando favorevole alla causa italiana. Tony Arbolino ha trionfato in Moto2, Danilo Petrucci nella prima gara della Superbike USA.

19:35 – Dopo il deludente ottavo posto in Argentina Fabio Quartararo va alla ricerca di un podio molto difficile al GP di Austin. “I favorito sono Marc ed Enea, possono andare molto veloci e, quando abbiamo controllato i dati, abbiamo visto che Bastianini era più veloce con le gomme usate nel settore 3, ad esempio, di quanto non fossi io nel time attack. Avremo molti problemi sul rettilineo”.

19:30 – Polemiche al termine delle Qualifiche MotoGP ad Austin. Aleix Espargarò critico nei confronti di Alex Marquez. Il pilota LCR Honda ribatte a tono: “Ha seguito molti piloti in passato, deve ricordarselo, questo è il gioco. Per me qualcuno che mi segue significa che sono veloce“.

Il riepilogo delle Qualifiche MotoGP

La classe MotoGP va in scena ad Austin per il quarto Gran Premio del 2022. Aleix Espargarò è il leader della classifica piloti dopo la vittoria di Termas de Rio Hondo, ma la partenza dalla quinta fila complica la situazione del pilota Aprilia, costretto ad una difficile rimonta, su un tracciato dove la caduta è sempre dietro l’angolo. Dalla prima fila partiranno le tre Ducati di Jorge Martin, Jack Miller e Pecco Bagnaia, con le Desmosedici GP22 in risveglio primaverile dopo un opaco inizio di Mondiale.

In seconda fila ancora due Rosse, quelle di Johann Zarco ed Enea Bastianini, con la Yamaha di Fabio Quartararo in sesta piazza. La terza fila è disegnata dalle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir con Marc Marquez a chiusura: il campione della Honda non è ancora al top della sintonia con la sua RC213V e insieme al suo staff tecnico sta cercando di apportare dei cambiamenti per migliorare le sensazioni con l’avantreno. Taka Nakagami, Luca Marini e Pol Espargarò partiranno dalla quarta fila.

Week-end tutto in salita per le quattro KTM, con Brad Binder 17° miglior pilota della Casa austriaca al termine delle qualifiche MotoGP. Un altro Gran Premio in salita per Franco Morbidelli (19°) che non riesce a trovare il giusto feeling con la Yamaha M1 ufficiale, Andrea Dovizioso 15° proverà a centrare la sua prima top-10 con il marchio dei diapason.

La griglia di partenza del GP Austin

1. Jorge Martin, Ducati

2. Jack Miller, Ducati

3. Francesco Bagnaia, Ducati

4. Johann Zarco, Ducati

5. Enea Bastianini, Ducati

6. Fabio Quartararo, Yamaha

7. Alex Rins, Suzuki

8. Joan Mir, Suzuki

9. Marc Marquez, Honda

10. Takaaki Nakagami, Honda

11. Luca Marini, Ducati

12. Pol Espargaró, Honda

13 . Aleix Espargaró, Aprilia

14. Maverick Viñales, Aprilia

15. Andrea Dovizioso, Yamaha

16. Marco Bezzecchi, Ducati

17. Brad Binder, KTM

18. Fabio Di Giannantonio, Ducati

19. Franco Morbidelli, Yamaha

20. Miguel Oliveira, KTM

21. Raul Fernández , KTM

22. Remy Gardner, KTM

23. Alex Marquez, Honda

24. Darryn Binder, Yamaha